Elfogadta Sepsiszentgyörgy önkormányzata az új köztemetőt is magában foglaló övezeti városrendezési tervet, így a temetőgondnokságot is ellátó Tega Rt. megkezdheti az engedélyek kiváltását, és jövőben várhatóan már temetkezni is lehet az új sírkertbe. Ez azért nagyon sürgős, mert a sepsiszentgyörgyi köztemetőben már évek óta nem lehet új sírhelyet találni.