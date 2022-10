Pászka Lóránd február 14. óta a Ferencváros játékosa, az első idényében zöld-fehér mezben két kupamérkőzésen és öt bajnoki találkozón kapott lehetőséget Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőtől, ezeken pedig négy gólpasszt jegyzett, köztük azon az Újpest elleni meccsen, ahol a csapat bebiztosította 33. bajnoki elsőségét, valamint a Puskás Arénában kezdőként lépett pályára a Paksi FC elleni MOL Magyar Kupa-döntőben.

A jelenleg is zajló 2022–2023. évi bajnoki szezont rögtön egy gólpasszal indította, ugyanis a Puskás Akadémia elleni nyitófordulóban a beadása után fejelt Kristoffer Zachariassen a kapuba, majd pályára lépett a MOL Fehérvár FC, a Kisvárda FC, a Debreceni VSC, a Mezőkövesd Zsóry FC, majd a Puskás Akadémia ellen másodszor is. Emellett csereként játszott egy Magyar Kupa-találkozón, valamint egy Európa-liga- és egy Bajnokok Ligája-selejtező mérkőzésen.

A labdarúgó az elmúlt hónapokban bizonyította, hogy kellő alázattal, megfelelő munkamorállal messze lehet jutni. Az Európa-liga csoportkörében három meccsen kapott lehetőséget, a Crvena zvezda elleni meccsen a szöglete után Samy Mmaee fejese három pontot jelentett a magyar bajnoknak. Emellett ott volt a pályán a Monaco elleni döntetlen alkalmával is, ahol a Ferencváros magyar sporttörténelmet írva csoportgyőztesként jutott nyolcaddöntőbe.

„Semmit nem kellett gondolkodnom, amikor a klub közölte velem, hogy szeretnék meghosszabbítani a szerződésemet. Nekem is ez volt a vágyam, szóval örülök, hogy az elmúlt nyolc hónap alatt, amióta itt vagyok, sikerült olyan teljesítményt nyújtanom, ami miatt úgy gondolták, folytatni szeretnék a munkát velem. Fantasztikus hónapokon vagyok túl, kiváló időszakban érkeztem, nagyon jó eredményeket értünk el, erre pedig mindenki büszke lehet. Nagyon boldog voltam, hogy sikerült első helyen végeznünk az Európa-liga-csoportban, így a legjobb tizenhat között lehetünk. Azt gondolom, hogy ez a klub és a csapat életében is hatalmas eredmény” – mondta Pászka Lóránd.

Hozzátette, mindenféleképpen sikerült előrébb lépnie, valamint nagyon hálás a klubnak, amely megadta neki a lehetőséget, hogy bemutatkozzon a magyar élvonalban, a Bajnokok Ligája-selejtezőben és az Európa-liga csoportkörében. Úgy gondolja, a fejlődése elengedhetetlen ahhoz, hogy a csapat továbbra is teljesíteni tudjon ezen a szinten. Szerinte Európában már senki nem veszi félvállról a Ferencváros csapatát, illetve mindenki kellő komolysággal áll hozzájuk. Ha az együttes továbbra is így szerepel, akkor nem lehet kérdés, hogy megvédik a bajnoki címüket és az Európa-ligában is minél tovább menetelnek. (miska)