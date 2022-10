A Kézdivásárhelyi SE és a Sepsi-SIC is hazai győzelemmel zárta a női kosárlabda Nemzeti Liga 4. fordulóját, miután a céhes városi lányok hátrányból felállva és komolyan megdolgozva a sikerért, 64–60 arányban nyertek a vendég Kolozsvári U csapatával szemben, míg a megyeszékhelyi zöld-fehérek 63 pontos vereséggel küldték haza a Brassói Olimpia alakulatát. A pontvadászat soron következő körében a KSE szabadnapos, a Zoran Mikes edzette lányok szerdán Törökországban játszanak Európa-kupa-meccset, szombaton pedig a Bukaresti Rapid ellen lépnek pályára.

Komolyan megdolgoztak a sikerért

A vendég kolozsváriak kezdték jobban a találkozót, de a házigazda kézdivásárhelyiek gyorsan felzárkóztak, de mégis hátrányban zárták az első negyedet (13–18). A második szakaszban kiegyenlítődött a küzdelem, a játékrész 19–19-es döntetlennel ért véget, és a KSE ötpontos hátrányban vonult szünetre (32–37). A térfélcsere után egyre jobban kosárlabdáztak a kék-fehér mezes lányok, akik többször is egyenlítettek, ám a kincses városiak plusz négyről várták a találkozó utolsó negyedét (46–50). Ebben sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok, a kiélezett véghajrát azonban a Ljubomir Kolarevic edzette lányok bírták jobban, akik 64–60-ra győzedelmeskedtek. A mérkőzés legeredményesebbje az egyaránt 16 pontot szerző Taylor Hawks, illetve Kelemen Kincső, Jevhenija Putra (11 lepattanó) és Tanesha Sutton lett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 4. forduló: KSE–Kolozsvári U 64–60 (13–18, 19–19, 14–13, 18–10) Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Mintegy 350 néző. KSE: Debreczi 6/3, Hawks 16, Mitrović 5/3, Wilson 9, Biszak 11/3–Bara-Németh, Domokos 4, Kozman 4, Nagy, Lénárt, Marthi, Corda 9/3. Edző: Ljubomir Kolarevic. Kolozsvár: Kelemen 16/6, Uiuiu 10/9, Sánta, Putra 16, Sutton 16–Horváth, Rus 2, Faragó, Popovici, Roșca, Bota, Mihășean. Edző: Jannisz Kukosz.



Harmadszor is száz pont fölött

A zöld-fehérek 13–2-es részsikerével rajtolt a Brassói Olimpia elleni hazai találkozó, s gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy nem egy súlycsoportba valók a csapatok. Az első negyed végére 32–14-re alakult az eredmény, a folytatás pedig egyértelműen lányainkról szólt, aki a 14. percben már 31 ponttal vezettek (45–14). A nagyszünetig itt is, ott is pontoztak a játékosok, és 59–23-as állásnál ért véget az első félidő. A fordulás után sem lazítottak Zoran Mikes tanítványai, akik támadásról támadásra növelték a két együttes közötti különbséget (86–34). A százpontos határt Andreea Mititelu duplájával léptük át, a mérkőzés pedig a Sepsi-SIC 109–46-os diadalával zárult. Tőlünk ketten – Khadijiah Cave (15 lepattanó, 23 pont) és Ivana Kmetovska (13 lepattanó, 11 pont) – dupla duplával fejezték be a találkozót, a túloldalon a 13 egységet szóró Nikolina Zubac jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 4. liga: Sepsi-SIC–Brassói Olimpia 109–46 (32–14, 27–9, 27–11, 23–12). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Több mint 300 néző. Vezette: Vlad Potra, Csíki Zsolt, Daria Bălan. Sepsi-SIC: Ghizilă 5/3, Cave 23, Gödri-Părău 2, Munuga, Hristova 20/12–Toma, Pop 6, Kmetovska 11, Jespersen 7, Cătinean 9/3, Jones 12/6, Mititelu 14/6. Edző: Zoran Mikes. Brassó: Pešović 6, Armanu 1, Zubac 13, George 7, Kilin–Flore, Plăvițu, Pricop, David 8/6, Voica-Nagy 2, Nan, 6, Cortez 3. Edző: Dan Calancea.