IMALÁNC CSALÁDJAINKÉRT, CSALÁDFÁNKÉRT. A Sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport kezdeményezésére november 3. és december 1. között imamaratont tartanak, melynek fókuszában a családok állnak. Arra hívnak mindenkit, hogy ebben az időszakban imádkozzanak együtt családjainkért és azokért, akik az imaláncban részt vesznek. A nyitó szentmisét november 3-án Böjte Csaba ferences szerzetes, míg a záró szentmisét december 1-jén a Mária Rádió műsorigazgatója, Karácson Tibor mutatja be. Mindkét szentmisét élőben közvetítik. A tanúságtételek és beszámolók videóit a RomKat.ro, a Sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport, valamint a Mária Rádió Erdély Facebook-oldalon lehet követni. A videók hanganyagai reggel fél nyolckor és este negyed tízkor hallhatók a rádióban.

Halottak napja a köztemetőben

A sepsiszentgyörgyi köztemetőnél pluszparkolók várják a kegyeletüket leróni óhajtókat. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának közbenjárása nyomán keddig a közeli lőtéren is meg lehet autókkal állni. A Tega a szokásosnál több kukát, illetve hat mobil illemhelyet is kihelyezett. A temető gondnoka felhívja a figyelmet, hogy a köztemetőhöz vezető Vár utcában egyirányú lesz a forgalom, a temetőhöz felhajtani itt, távozni pedig a Vojkán utca felső részén lehet. Arra kérik az autósokat, hogy ezeken az utcákon ne parkoljanak. Amennyiben valaki a hozzátartozójának sírjával kapcsolatos problémát észlel, jelezze a Tega Facebook-oldalán vagy a 0733 937 831-es telefonszámon.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház november 3-án, csütörtökön 19 órától a nagyteremben Stefan Arsenijević–Srđjan Koljević–Bojan Vuletić Szerelem és más büntények című előadását játssza Theodor-Christian Popescu rendezésében. Korhatár: 14+.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház november 5-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Are we human or are we dancers? című előadását játssza, rendező-koreográfus: Ioana Marchidan.

JEGYEK a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro oldalon kaphatóak. A jegyiroda hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán kedden: 16.30-tól Tomboló blöki (magyarul beszélő), 16.45-től Minyonok: Gru színre lép (románul beszélő), 18.15-től The Woman King – A harcos (román feliratos), 18.30-tól A játszma (román feliratos magyar filmdráma), 20.30-tól Éjszakai átutazók (román feliratos), 20.45-től Medieval (román feliratos).

Tánc

A BEKECS NÉPTÁNCSZÍNHÁZ legújabb előadása, Örkény István Tóték című tragikomédiájának néptáncszínházi feldolgozása lesz látható november 2-án, szerdán 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban. Jegyek a központi jegyirodában válthatók, a jegy ára 25 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 15 lej. Az előadás megtekintése 14 éven aluliak számára nem ajánlott. ♦ Az előadás november 4-én, pénteken 19 órától Kovásznán a Művelődési Központban is megtekinthető. Jegyár: 20 lej. Helyfoglalás, további információk a 0744 364 250-es telefonon.

NÉPZENE- ÉS NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ. Megvásárolhatóak a jegyek a november 11–12. között zajló 32. sepsiszentgyörgyi Népzene- és néptánctalálkozóra, amelynek egész napos programsorozatát a Sepsi Arénában tartják november 12-én. Egy nappal korábban filmvetítésre, táncelőadásra és táncházba várják az érdeklődőket. A Háromszék Táncegyüttes és a Lajtha László Alapítvány közös rendezvényének kiemelt meghívottja a Duna Művészegyüttes, amely két előadással szerepel a találkozón: november 11-én 19 órától a Makovecz Imre emlékére készült Héttorony című produkciót mutatják be a Tamási Áron Színházban, november 12-én 20 órától a Sepsi Arénába várják a nézőket a Szerelmünk, Kalotaszeg című táncszínházi előadásra. A részletes program elérhető a hte.ro honlapon, jegyek vásárolhatóak a központi jegyirodában és a programok helyszínén.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Temesvárról a piarista templomból, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19 órától Úrangyala, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret. Honlap: mariaradio.ro.

Megjelent

25 évvel ezelőtt, 1997 októberében kezdte meg pályafutását a Székelyföld kulturális folyóirat, az októberi lapszám e jubileum jegyében fogant. A lapindító vezérciket Zsidó Ferenc főszerkesztő jegyzi. Daczó Katalin beszélgetése olvasható Ferenczes István alapító főszerkesztővel, melyben megidéződnek a lapalapítás izgalmai, az intézményépítés mozgalmas évei: ami mára már történelem. A Szépirodalom rovatban Babiczky Tibor, Bartha György, Bíró József, Farkas Gábor, Markó Béla, Mona Aicha Masri, Papp Attila, Tamás Dénes, Vári Csaba versei, valamint Abafáy-Deák Csillag, Borcsa Imola, Milbacher Róbert, Káli István, Szabó K. Attila, Török Ábel és Zakariás Cecília prózái olvashatók. Esszét Kukorelly Endre közöl A hibbantó quodlibet. Kazinczy-ék címmel. A történelmi rovatban Filep Tamás Gusztáv művelődéstörténésszel és dr. K. Lengyel Zsolt történésszel dr. Szarka László történész beszélget haza és szülőföld, az erdélyiség történeti alakzatainak témakörében. A csángó kultúráról szóló Kelet Népe rovatban Iancu Laura „A magyar nyelv kiszáradásának oka” és egy bennszülött pap útja Moldvában című írása olvasható. Süli Attila Pál-Antal Sándor Csík-, Gyergyó-, Kászonszék 1848–49-ben című könyvéről értekezik, Pieldner Judit az Erdélyi Szép Szó 2021 című antológiáról, Lőrinczi Dénes Nagy Botond Mercur a keleti végeken. Határszéli gazdasági környezet és üzleti modellek a dualizmus kori Háromszéken című kötetéről, míg Fekete J. József a Perifériáról betekintő című rovatban Háy János Mamikám; Milbacher Róbert Angyali üdvözletek és Legendahántás című köteteit veszi górcső alá. A lapszámot a Székelyföld folyóirat huszonöt évéből válogatott rendezvényfotók illusztrálják.

Röviden

VIRÁGVÁSÁR SEPSISZENTGYÖRGYÖN ÉS KÉZDIVÁSÁRHELYEN. A szeretteik emlékét ápolni vágyóknak, de az őszi virágok kedvelőinek is szól a virágvásár a két város főterén, amelyek november 1-jéig tartanak.

RENDHAGYÓ PROGRAM A KÖNYVTÁRBAN. November 1-jén, kedden a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár rendhagyó program­mal, 9–15 óráig tart nyitva.

MÚZEUMI KIADVÁNY. A Székely Nemzeti Múzeum boltjában, a Lábas Házban megvásárolható a Megközelítések című könyv, melyben Coroi Artur 1981–2007 között írt cikkeiből, beszédeiből, elő­adásaiból gyűjtöttek össze egy csokorra valót. Ára: 25 lej.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (telefon: 0367 412 103), Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) 12–18 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.