Az idén egy roller volt a legnagyobb meglepetés, ami a vízben lapult, emellett két hajszárító, egy sörpad és több kisebb tárgy is előkerült: telefonok, lakatok, aprópénz és hasonlók – közölte érdeklődésünkre Bíró László, a városgazdálkodási igazgatóság vezetője.

Elmondása szerint öt-hat évente tisztítják ki a tavat, most például 60–70 centiméteres iszapréteget távolítottak el az aljáról, ami elég nagy mennyiség egy legtöbb másfél méter mély vízben. Egyúttal a tündérrózsát is ritkítják, és a halakat is; ezek egy részét visszaengedik, a többit pedig az Oltba költöztetik át. Él ebben a kis tóban arany- és ezüstkárász (utóbbi invazív faj, ezért mennie kell), törpeharcsa, csuka, négy másfél kilós ponty, valamint több terráriumi teknős is, de egyik állatot sem a polgármesteri hivatal telepítette be, leginkább megunt házi kedvenceket tesznek ki a városlakók, vagy egy-egy horgász „gazdagítja” a kis tó élővilágát – magyarázta Bíró László, aki azt még megérti, hogy a telefonját, kulcsát beleejti valaki a vízbe, a roller és a sörpad bedobása is lehet valami félresikerült vagánykodás eredménye, a két hajszárítóra azonban nem talál mentséget: azokat otthonról kellett valakinek odavinnie, több kuka mellett elhaladva.