Van olyan, hogy köszönni sincs kedvem. Az aztán az arcomra is rá van írva, hiába próbálnék jópofizni, nem megy. Valamikor még próbálkoztam, hát nem sok sikert értem el, mert nem tudom megtagadni magam. Aztán telt-múlt az idő, és feladtam a képmutatást. Most ott tartok, hogy felvállalom a legrosszabb napjaimat is, nem hazudok.