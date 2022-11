Újra megszervezik a kisebbségi színházak seregszemléjét

A kétévente megszervezett seregszemle főszervezője ezúttal is a Harag György Társulat mellett működő Proscenium Alapítvány, azonban ez az első alkalom, amikor már a Magyar Színházi Szövetség (MASZÍN) társszervezésében tatják a seregszemlét. A november 4. és 13. között zajló fesztiválon tizennyolc színházi produkciót mutatnak be. A házigazdákkal együtt 13 romániai magyar színtársulat vesz részt a fesztiválon, de Szatmárnémetibe érkezik a nagyszebeni Radu Stanca Nemzeti

Színház német tagozata és a Temesvári Állami Német Színház, illetve a bukaresti Állami Zsidó Színház és a Giuvlipen független roma színtársulat is.

A színházi élményeket számos kísérőrendezvény egészíti ki: mindennap szakmai beszélgetéseken elemzik a színházi szakma képviselői és a kritikusok az előző nap látottakat, több könyvbemutatót szerveznek, a Red Hat Yardban tartott afterpartikon pedig színész lemezlovasok és színészzenekarok csapnak majd a húrok közé.

A fesztivál ideje alatt szintén Szatmárnémetiben, a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban zajlik az idéntől a Harag György Társulat 2018-ban elhunyt örökös tagjának nevét viselő Bessenyei István Országos Diákszínjátszó Fesztivál, amelynek győztes előadása ugyancsak bekerül az Interetnikai Színházi Fesztivál programjába.

Bessenyei Gedő István fesztiváligazgató, a Proscenium Alapítvány elnöke elmondta: megtiszteltetésnek tartja, hogy éppen Szatmárnémetiben indulhat újra a fesztivál, amelynek szervezési jogát a jövőben a MASZÍN, illetve tagszínházai kaphatják meg. Hozzátette: a legutóbbi szatmárnémeti fesztiválhoz képest az idei program már nem lehet ugyanolyan gazdag, mert a koronavírus-járvány miatt több független társulat is megszűnt vagy megroppant, de igyekeznek idén is a lehető legszínesebb fesztiválkínálattal fordulni a szatmári közönség felé. Egyebek mellett azt a célt tűzték ki, hogy a romániai kisebbségi színházak munkájának legjavát a lehető legszélesebb körben mutassák be, így a magyar előadásokat románul, a német, jiddis vagy roma nyelvű előadásokat pedig magyarul és románul is feliratozzák. Kiemelte, hogy a romániai Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala mellett a bukaresti kulturális minisztérium is jelentős mértékben támogatja a seregszemlét, akárcsak Szatmárnémeti városa és a megyei önkormányzat is.