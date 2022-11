A délelőtti sajtóbeszélgetésre Vargha Fruzsina azzal a csapattal érkezett, amely elmondása szerint minden helyzetben segítségére volt, „akik nélkül az előző időszakban kevesebbet lehetett volna a megyeszékhelyen megvalósítani”, akik a különböző programok és rendezvények mögött állnak. Elsőként Ferencz Júliát, az ifjúsági iroda vezetőjét, illetve annak munkatársát, Balogh Zsoltot mutatta be a média képviselőinek, majd Erdei Anitát, a Kónya Ádám Művelődési Ház igazgatóhelyettesét, kabinetjéből pedig Stefan-Dobai Katalint, illetve Tusa Adorjánt, aki sokrétű feladatai közt az önkéntesekkel foglalkozott, de a Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Fórum elnöke is volt.

Jobbára a Kónya Ádám Művelődési Ház égisze alatt, szervezésükben zajlott 25 kisebb-nagyobb rendezvény idén a megyeszékhelyen, s partner volt mások mellett a lebonyolításban a megyei önkormányzat és a Bod Péter Megyei Könyvtár, a Prospero Egyesület és a Pont Csoport, de társult az őszi Tabakó fesztiválhoz a Vibe fesztivál csapata és a Mathi­as Corvinus Collegium is – ismertette az alpolgármester. Jelezte, úgy alakították a programokat, hogy minél szélesebb körben megszólítsák, bevonzzák a városlakókat, voltak rétegrendezvények – legutóbb például a pulzArt kortárs művészeti fesztivál –, és nagy tömegeket megmozgatók is, mint az őszi vásár vagy az öt alkalommal bemutatott István, a király székelyföldi nagyprodukció. A SepsiBook könyvvásárt is megemlítették, mely az Arénában zajlott, így erről a helyszínről bebizonyosodott, nem csupán sporteseményekre, de akár kultúrafogyasztásra is alkalmas – mutatott rá Vargha Fruzsina.

Szó esett arról is, hogy több rendezvény lebonyolításában önkéntesek segítették a szervezők munkáját, a Tabakón például mintegy 300-an, köztük sokan a régióból érkeztek. Tusa Adorján és Ferencz Júlia szerint az önkéntes munkát vállaló fiatalok nagyon sokat segítenek, szükség van munkájukra és jelenlétükre, hiszen általuk kapcsolódik az önkormányzat és intézményei a város fia­taljaihoz.



Hiánypótló és hasznos programok

A programokat illetően Vargha Fruzsina megemlítette, a visszajelzések sokat segítettek abban, hogy ahol kellett, módosítsanak rajtuk. A román–magyar nyelvtanfolyamnál például eltörölték a felső korhatárt, a következő szessziót a hónap közepén indítják. Eddig 14-en végeztek, négy jelentkező magyarul, tízen pedig románul tanultak. A tavaly decemberben indított lakbértámogatási programra is folyamatosan lehet jelentkezni – minden hónap 15-éig –, az eddig befutott 35 igénylésből 25-öt támogatott az önkormányzat. Az ifjúsági iroda Effact programja havonta jelentkezik új kihívásokkal, a cél az, hogy a fiatalokat megismertessék a környezettudatosabb életmóddal, s a különböző tevékenységekkel ösztönözzék, hogy erre minél inkább odafigyeljenek.

Az önkormányzat által indított gyakornokprogramba az előző két évben 53-an kapcsolódtak be, a fiatalok különböző intézményekbe, irodákba nyerhettek betekintést és gyűjtöttek tapasztalatot. Erdei Anita, Stefan-Dobai Katalin, Ferencz Júlia és Balogh Zsolt is jelezte: a jelentkezők nagyon aktívnak bizonyultak, bekapcsolódtak a tevékenységekbe – sőt, volt olyan, akit egy megüresedett állás betöltésének lehetőségéről is értesítettek később –, és pozitív visszajelzéseket fogalmaztak meg velük kapcsolatban az önkormányzat munkatársai is. Vargha Fruzsina rámutatott, a program időtartamát a korábbi két hétről egy hónaposra bővítették, és törekednek arra, hogy a gyakornokoknak „ne engedjék el a kezüket”, időről időre felveszik velük a kapcsolatot.