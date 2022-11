A karriernapok szervezői részéről Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere szólt elsőként a diákokhoz, arra biztatva őket, hogy minél több ilyen beszélgetésen vegyenek részt, mivel a személyes kapcsolat, az ebből fakadó élmény az, ami eldönti, hogy merre alakul az életpályánk, milyen karriert választunk. Ő maga legalább nyolc évig labdarúgó szeretett volna lenni, mivel abban a korszakban éppen minőségi focimeccseket követhetett a televízióban, de hosszabb ideig gondolt az orvosi hivatásra is, végül azért döntött a művészettörténet mellett, mert ezzel az életpályával kapcsolatban érték a legszemélyesebb élmények – tette hozzá. Az ilyen beszélgetések során olyan kulisszatitkokat (ideértve az illető szakma verejtékes, nehéz részét) hallhatnak, melyek hatására könnyebben eldönthetik, hogy a színész, a dizájner vagy éppen a zenész pálya az, ami megfelelő szá­mukra.

Ezt követően a meghívottak részletesen meséltek arról, egyáltalán hogyan kerültek a pályára, kitérve egyebek mellett az akadályokra is, ideértve a családi elvárásokat vagy a személyes gátakat, akadályokat, melyekkel meg kellett harcolniuk, míg sikerült a jelenlegi mesterségük irányába végleg elmozdulni, majd kiteljesedni. Több alkalommal is szó esett arról, a pályaválasztásnál kiemelten fontos arra törekedni, hogy végül olyan területre irányuljunk, melyet szeretünk, elégtételt ad, mellyel azonosulni tudunk. Elhangzott az is, hogy a színház, a zene és a filmezés-fotózás is olyan, mint egy gyermek, akivel folyamatosan, teljes odaadással kell foglalkozni, alkalmazkodni, idomulni, mivel gyakoriak a változások, kihívások, és ezeket kezelni kell. A meghívottak továbbá arra is kitértek, hogy mennyire fontosak a klasszikus oktatáson túli tapasztalatok, élmények, mivel ezeken keresztül szerezhető meg az a tudás, amit például az egyetemen nincs lehetőség összeszedni. Emellett a művészetek világában hozzá kell ahhoz is szokni, hogy bizonyos idő után váltani kell, más irányba elindulni, úgymond megújulni.

A Székelyföldi Karriernapok első napján a művészeti líceumon kívül a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, valamint a Puskás Tivadar Szakközépiskola diákjainak nyílt alkalmuk arra, hogy különböző szakemberekkel találkozva kapaszkodót kapjanak a pályaválasztáshoz. Előbbi tanintézetben a szépségápolás és a gasztronómia világából érkezőkkel, míg utóbbiban az automatizálás, valamint a kertészet terén tevékenykedőkkel találkozhattak a diákok.