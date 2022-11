Még nem akkora a baj, hogy a megnövekedett energiaárak miatt közintézményeket kelljen bezárni, de fokozottan oda kell figyelni a spórolási lehetőségekre: a városházának még csak a szeptemberi számlákat kellett fizetnie, ám már jól látszik, komoly anyagi terhet fog jelenteni a továbbiak kiegyenlítése. A legutóbbi tanácsülésen szóba került a közvilágítás órarendjének átszervezése és a művelődési ház fűtése is.

Cséki Péter (EMSZ) tette szóvá: észrevétele szerint falvakon később kapcsol be és hamarabb ki a közvilágítás, mint a városban. Nincs ez rendjén így, mondotta, éppen azok az emberek, akik este hazamennek, illetve reggel munkába indulnak, jutnak kevesebb fényhez. Sokkal jobb megoldásnak vélné, ha éjjel, „amikor mindenki el van csendesedve”, oltanák le a közvilágítást akár több órára is. A bibarcfalvi tanácstag arra is rákérdezett Benedek-Huszár János polgármesternél, hogy mikorra várható az energiahatékony égők felszerelése.

A városvezető úgy vélte, jó volt a felvetés, igencsak időszerű, hogy a közvilágításról, a közintézmények fűtéséről beszéljenek. Az új, LED-es égőket valószínűleg még idén felszerelik, mert a kivitelező is jelezte, amint megkapják az engedélyeket, kész munkához látni.

A falvak és a város közvilágítását karbantartó cégeket kérte, este és reggel is csökkentsék egy-egy fél órával az időt, mert spórolni kell. Úgy néz ki, a falvakon, ahol az órát kell csupán átállítani, már eleget tettek kérésének, Baróton, ahol a be-ki kapcsolás a fényerősséghez van igazítva, még nem. Egyet tud érteni Cséki Péter azon javaslatával, hogy éjszaka közepén „vágjanak ablakot”, amikor nem működne a közvilágítás – nem ördögtől való gondolat, máshol is tettek hasonlóképpen már. „Néhány nap múlva, amikor rendkívüli tanács­ülésen költségvetést kell módosítani, látni fogják, olyan közköltségi tételekkel számolnak – ijesztő számlákra számítunk –, ami miatt néhány beruházásról le kell mondani, hogy azokat fizetni tudjuk” – mondta a polgármester.

A közvilágítás rövidebb-hosszabb lekapcsolása talán nem a legjobb megoldás – vetette fel Pál-Szilá­gyi Zoltán RMDSZ-es tanácstag, az Electrica áramszolgáltató egyik vezető munkatársa –, mert közbiztonsági szempontokat is figyelembe kell venniük.

Benedek-Huszár János közölte, hogy szakemberekkel már beszélt egyéb spórolási megoldásokról. Talán megoldható lenne a LED-es égők felszerelését követően, hogy ne kapcsolják ki a közvilágítást, hanem csak halványítsák a lámpák fényének erősségét, vagy a rendszert úgy „okosítanák”, hogy a közlekedők előtt felgyúlna, s ahogy továbbhaladnak, lekapcsolódna a lámpa.

Tavaly megtörtént, hogy a művelődési ház fűtéséért 73 ezer lejt fizettek, idén sokkal többe kerülhet, ha nem vigyáznak – hozta fel a másik gondot a polgármester. Nem kívánja a művelődési házat bezárni, de a fűtését korlátozná: ha eseményt szerveznek, előtte egy nappal el lehet indítani a rendszert, de azon kívül ki kell kapcsolni. Épületgépészekkel nézette végig a művelődési házat, és két megoldás merült fel. Az egyik szerint a meglévő rendszert kellene kettőbe osztani: elöl a közbirtokosság irodája, a kisterem, az irodák, a raktárként is használt két helyiség és a mellékhelyiség lenne fűtve, a nagyterem pedig csak akkor, amikor feltétlenül szükséges. Ennek a megoldásnak a nagy hátránya, hogy a teljes rendszert újra kellene terveztetni, ami idő- és pénzigényes. A másik megoldás arra alapulna, hogy a régi, talán 26–27 éves rendszer nem rossz, elég lenne némi gondot fordítani rá – a csöveket és radiátorokat kimosni, néhány elavult részt kicserélni –, utólag pedig ezt is lehetne „okosítani”: okoscsapokkal lehetne ellátni, folyamatos lenne a rendszerrel való kommunikáció (például jelezné, ha valahol ablak maradt nyitva), vezérlése – akár szakaszonként is – telefonról megoldható lenne.

Hogy a fűtésszámlagond megoldódjék, együtt kell működniük az épület tulajdonosával, a baróti közbirtokossággal, mert az önkormányzat más tulajdonába nem ruházhat be. Az elnökkel, Fehér Zoltánnal már beszéltek, de még nem egyeztek meg, mi legyen a megoldás.

Hasonlóképpen oda kell figyelniük az önkormányzat alárendeltségébe tartozó intézmények épületei fűtéshálózatának korszerűsítésére és szigetelésére is. Amennyiben nyertesnek nyilvánítják az Országos Helyreállítási Alaphoz (PNRR) benyújtott pályázatukat, több középület fűtési számlájának kifizetése válik sokkal könnyebbé – hangzott el a tanácsülésen.