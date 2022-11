Hivatalosan is létezik az Erdélyi Magyar Szövetség

Előző írásunk

ROBOR – hitellel rendelkezők millióit rázza a hideg e román betűszó hallatán-láttán. Bár lehet, hogy kevesen tudnák pontosan elmondani, minek is a rövidítése ez a betűkombináció, mit is jelent pontosan a mára már a köztudatba ivódott terminus, jelentését legtöbben valahogy úgy írnák körül, hogy az a bizonyos kamatláb, amelyre hivatkozva a bank folyton emeli a felvett hitel havi törlesztőrészletét. Merthogy az elmúlt hónapokban bizony igen meredek emelkedésnek indult ez a bizonyos mutató, ennek nyomán pedig rengeteg adós szembesült azzal, hogy a felvett hitel törlesztésére ma már majdnem kétszer akkora részletet fizet be a bankba, mint egy évvel korábban.