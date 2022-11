A Diszkriminációellenes Tanács lemondását kéri az SZNT

Elégedetlen az Országos Diszkriminációellenes Tanács (ODT) döntésével a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), amiért a testület felmentette Radu Mihai Cristescu szociáldemokrata párti parlamenti képviselőt a szerintük az egész romániai magyarságot sértő kijelentései kapcsán, ezért az Asztalos Csaba által vezetett ODT lemondását kérik, illetve a döntés elleni fellebbezést is kilátásba helyezték.

Az ügy előzményéhez tartozik, hogy a SZNT Állandó Bizottsága 2021. december 3-án elfogadta a székelyföldi személyi kártyára vonatkozó határozatát. Radu Mihai Cristescu ez ellen szólalt fel, a magyarságot sértő kijelentéseket használva, összetévesztette azonban az SZNT-t az RMDSZ-szel. A nyilvános sértés miatt az SZNT 2022. január 14-én panasszal fordult az ODT-hez, beadványukban „nem tekintették lényeges kérdésnek, hogy a képviselő úr összetévesztett bennünket a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel”.

Az ODT 2022. október 13-án meghozott döntése felmenti a képviselőt, „azzal indokolva a döntést, hogy a sértő, uszító, rágalmazó szavak csak az RMDSZ-re vonatkoznak, nem pedig a magyarság egészére, márpedig egy demokratikus társadalomban megengedett bármilyen kritikája vagy minősítése egy pártnak, és ez belefér a szólásszabadságba” – áll az SZNT A Diszkriminációellenes Tanács elfogadja: primitív, ázsiai horda vagyunk! című közleményében. „Ez a megközelítés elfogadhatatlan számunkra. Minden népre, népcsoportra – a román népre is – léteznek és közismertek a szélsőségesek által használt uszító, sértő hasonlatok, jelzők, metaforák, jelzős szerkezetek, amelyek kimerítik a közösség elleni uszítás fogalmát, akkor is, ha álcaként egy politikai párt nevét is felhasználják. (…) Ha a különböző népek ellen irányuló szóbeli agresszióhoz elég egy párt nevét álcaként használni, akkor megszűnik a közösség elleni uszítás büntető törvénykönyvbe ütköző cselekménye? A diszkriminációellenes küzdelem, a soviniszta, uszító propaganda leküzdése föltételez minimális jogi ismeretet, föltételezi, hogy a döntési helyzetben lévő igazságügyi tisztviselők tisztában vannak az emberi méltóság fogalmával és képesek megvédeni azt” – összegez a közlemény.