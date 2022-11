A hivatalokban nehéz megoldani a távmunkát

A módosításokat tartalmazó jogszabályt a napokban hirdette ki Klaus Iohannis államfő. A közigazgatási törvénykönyvet módosító előírások között szerepel, hogy az állami intézmények alkalmazottai kérhetik, hogy egy hónapban legtöbb öt nap távmunkában láthassák el a feladatukat, ha 11 évesnél kisebb gyermekük van, hozzátartozójukat gondozzák, egészségi állapotuk nem teszi lehetővé, hogy bemenjenek a munkahelyre, vagy olyan feladatot látnak el, melyet az intézmény vezetőjének megítélése szerint távmunkában is lehet végezni.

Ráduly István üdvözli a módosításokat, mivel megítélése szerint elfogadhatatlan, hogy a munkáltatók úgy bővítsék a vállalkozásukat, hogy közben nem tartják tiszteletben az alkalmazottakat megillető jogokat, ezért is volt szükség utóbbiak jogainak bővítésére. Jelezte ugyanakkor: a közszféra esetében több kérdést is felvet, hogy miként alkalmazható a távmunkára vonatkozó új előírás. Az egész közszféra digitalizáltsága még nem tart ott, hogy a távmunkára vonuló alkalmazottnak ne jelentsen gondot a munkavégzéshez szükséges információkhoz való hozzáférés. A prefektus felhívta a figyelmet, hogy egyrészt az adatbázisok terén is sok a hiányosság (sok helyen nem léteznek), másrészt a papíralapú dokumentumok digitalizációja terén sem túl jó a helyzet. Napi rendszerességgel előfordul több hivatalban, hogy az ügyfelek olyan dokumentumokat kérnek, melyek továbbra is kizárólag papíron léteznek az archívumban. Ezeket távmunkában nem lehet elővenni. Emellett egy másik aggály, hogy az otthonról dolgozó alkalmazott esetében a szolgálati titkok megőrzése egyáltalán lehetséges-e.

Ráduly István továbbá elmondta, a prefektúrán nehezen tudná megmondani, kit engedhetnének távmunkára, és az önkormányzatoknál nagyon kevés alkalmazottnál lenne megoldható – a legnyilvánvalóbb kérdés: kik azok, akiknek nincs közvetlen dolguk a polgárokkal? A könyvelőnek mindenképp jelen kell lennie, de a mezőgazdasági nyilvántartással foglalkozónak is, az adóügyeket intézők, a jegyzők is folyamatosan kapcsolatban vannak a polgárokkal – sorolta, hozzátéve: a távmunkára vonulóknak ráadásul hozzáférésük sem lenne a szükséges iratokhoz, adatokhoz a már említett digitális hiányosságok miatt. A prefektus szerint az, hogy csak adott alkalmazottak esetében lenne lehetséges a távmunka, belső konfliktusokhoz vezethet a hivatalon belül, mivel a többiek diszkriminatívnak tekintenék. Végül az sem mellékes, hogy a kollektív munkaszerződéseket, illetve a belső rendszabályzatokat is módosítani kell annak érdekében, hogy a köztisztviselők távmunkában dolgozhassanak.

A prefektus hozzátette: egyelőre várják a jogszabály alkalmazási útmutatóit, remélik, azok valamelyest tisztább képet nyújtanak, finomítanak az alkalmazhatóság terén.