A hazai sajtó attól volt hangos október végén, hogy Törcsvárra látogat halloweent ünnepelni a világ leggazdagabb embere, Elon Musk több más milliárdossal, valamint a világhírű, szép színésznővel, Angelina Jolie-val együtt, és arra lehetett gondolni, hogy Vlad Țepeș emlékére ott karóba húzások is történnek majd. Aztán kiderült, hogy a két illusztris személy részvételének híre csak rablómese. (A hamis hírek kitalálóit szerencsére nem szokták karóba húzni, pedig sokak szerint bizony megérdemelnék.)

Mindenki örvendett, mert arra lehetett gondolni, hogy ha egy ilyen gazdag ember, mint Elon Musk, ide jön, akkor – mivel annyi pénze van, mint a szemét, amit nincs mire költenie – megadhatja belőle Románia adósságát, és ki fogja fizetni a rászorultak villany- és gázszámláját, sőt, még némi zsebpénzt is ad nekünk. Hogy végül is ki volt itt, ki nem, nem lehet tudni. De került olyan szemtanú (csak utólag nehogy kiderüljön róla, hogy vak), aki elmondta: az étteremhez vezető utat, amelyen a bulizók vonultak, fáklyák világították meg, belülről pedig dobok döngése és más „titokzatos hangok” szűrődtek ki. Lehet, hogy kivégzések előtti dobpergés vagy a karóba húzottak halálhörgése hallatszott ki a várból?

A halloween a kelták hiedelméből eredeztethető, amely szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek az élőkbe, azok félelmükben különféle álcázó maskarákat öltenek, ezzel akarván becsapni, összezavarni a szellemeket. Az ünnep a vicces ijesztgetésekről is szól. Az amerikai Mississippi államban egy óvodában az óvónők rémisztő maszkokat viselve alaposan megijesztgették a gyerekeket, arcukba kiabáltak és kergették őket. Most ki vannak rúgva.

Ez a halloween-hisztéria egy egészen új „vallás”, amely különben Amerikából terjedt el, és annyira sikeresen, hogy most Szöulban 156-an áldozták életüket érte, amikor agyontaposták egymást.

A törcsvári ünnepi bulizás két vacsorával, programmal, tokostul-vonóstul állítólag másfél millió euróba került. (Csak egy üveg tequila 19 000 lejt kóstált.) Akik szeretik a meglepetéseket, a borzongást, azoknak megérte. A műsorról és az ott történtekről semmi konkrétat nem lehet tudni, de nem baj, mert az újságírók és televíziók majd kitalálnak és kitálalnak mindent, azt is, aminek semmi köze a valósághoz.

Ha rajtam múlik, igazán izgalmas, (el)borzasztó jó programot szerveztem volna a borzongani szeretőknek, olyasmit, amit nálunk egyáltalán nem nehéz megvalósítani, és az izgalom garantált. Turistacsalogató javaslatom a következő:

Érkezés a Konstanca melletti Mihail Kogălniceanu repülőtérre. Utána rövid látogatás a fogyasztóvédelemmel együtt a tengerparton, ahol a turista több vendéglátóipari egységet kereshet fel, és hátborzongató élményben lehet része a higéniai szabályok be nem tartását látva. Étkezés helyben, szalmonellamérgezés esélyével. A Konstanca melletti amerikai katonai bázisról helikopterrel repülne tovább Bukarest felé. Mivel ott el szokták lopni az üzemanyagot, nem lehet tudni, meddig érne el, ezért kényszerleszállásban vehet részt a nyílt mezőn, ahonnan – ha azt ép bőrrel megússza – szekérrel utazhat tovább az első faluig. Onnan mentővel a legközelebbi nagyobb város kórházába kivizsgálásra. Az ispotályban, ahogy nálunk szokott, akár tűz is keletkezhet. Izgalmas lesz, mert a tűzoltók esetleg nem tudják megközelíteni az épületet az ott parkoló autók miatt, vagy nincs víz a környéken. Ha megmenekül a tűztől, valamint a kórházi fertőzéstől, és nem huny (el), akkor tovább Bukarestig vonattal utazik, amely csigalassúsággal halad, de ha nem gyúl ki a mozdony, végül szerencsésen megérkezik. Ott csillagászati áron bérelt taxival lehet elérni az előre lefoglalt hotelbe. Másnap autóval utazhat Törcsvárra. Ha nem szenved balesetet (amire van esélye), akkor Predeálig az utat (kb. 150 km) csekélyke öt óra alatt teszi meg. Aztán Törcsvárra érve végre akár karóba is húzathatja magát, de a kerékbe törés sem lehet rossz. Ha nem, legalább csapoltassa meg a vénáját egy vámpír nővérkével, és ajánlja fel vérét a vérbegyűjtő központnak, mert az jól jöhet a többi, kalandban részt vevő fakír kolléga megmentésében.

Borítókép: G4 Media