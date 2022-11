Az egykor szolgálati lakásként, majd református iskolaként működő, később államosított, a változás után visszaigényelt épület a málnási Tőkés József Általános Iskolával közös telken áll, és mivel az egyháznak nem állt módjában felújítani, a Diakónia kérésére használatba adta az alapítványnak – tudtuk meg Balla Barna helybeli református lelkésztől.

A DKA az evangélikus egyházak által kezelt Hoffnung vür Ost Europa alapból kapott támogatásokból fogott hozzá az elmúlt öt-hat esztendőben az épület állagának feljavításához, illetve megőrzéséhez. Ott három, különböző célt szolgáló tevékenység kap helyet: paliatív gondozás idős betegek számára, közösségi támogató szolgálat és szociális mosoda. Előbbire még néhány évig várni kell, a szociális mosoda tavasszal indul, a közösségi program nyitását tegnap tartották, november 7-én, azaz jövő hétfőn lesz az első foglalkozás, útjára indítják a málnási nyugdíjasklubot.

Ezekről Tóth Anna számolt be az ünnepi megnyitón, és ismertette, a közösségi tevékenységek – tanácsadás, egészségmegőrző ismertetők, mozgással egybekötött programok, a társadalmi beilleszkedést segítő beszélgetések, szociális ellátási jogokról való tájékoztatás, a modern kommunikációs eszközök használatának megtanítása, klubtalálkozók – helyszínéül szolgáló épületszárny kiképzését a Diakónia ön­erőből finanszírozta, de a támogató szolgálat első két esztendei működésére és a berendezésre a munkaügyi minisztérium Nemzeti Érdek nevet viselő programjában nyertek pályázati támogatást: 500 000 lejt működésre, 25 000 lejt berendezésre.

A program a 20 ezer lakos alatti községeket segíti, hogy új szociális szolgáltatást indítsanak településeiken – ismertette Támpa Ödön, a megyei szociális kifizetési ügynökség igazgatója, aki szerint a Diakónia induló tevékenysége egyfajta lelki ápolás a testi gondozás megelőzésére.

Mivel a kazánház csak tavaszra lesz kész, egyelőre a tevékenységeket a szemközti polgármesteri hivatal épületében tartják, abban a teremben, ahol eddig is közösségi programok voltak, és megpróbálják ezekbe bevonni a község másik két települését, Málnásfürdőt és Zalánpatakot is. Ebben segít a Diakónia két ápolója – Kovács Erika és Timár Éva –, akik az otthoni beteggondozást végzik a községben, szükség esetén a helyi önkormányzat is besegít a szállításba – mondta Szotyori Angéla polgármester. Fontosnak tartják fiatal önkéntesek bevonását a tevékenységekbe, a helyi iskolával már tárgyaltak e tekintetben, az igazgató és az osztályfőnökök nyitottaknak mutatkoztak, hogy diákjaik együttműködjenek a Diakóniával.

Legyen ez a hely örömmel teli, az itt fogant mosolyok sugározzanak ki az egész közösségre – mondta igei köszöntőjében Balla Barna lelkipásztor, és megáldotta az új hajlékot.