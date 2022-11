A Sepsi OSK motiváltan lépett pályára, az első pillanattól kezdve beszorította az 1500. élvonalbeli bajnoki mérkőzését játszó ellenfelét, azonban a háromszéki csapat az első 25 percben ritkán jutott lövésig. A nyomás alatt játszó hátvédek közül először Iasmin Latovlevici hibázott, aki a 27. percben a büntetőterületben szabálytalankodott Nicolae Păun ellen, így a játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet Cosmin Matei magabiztosan értékesített (0–1). A székelyföldi együttes nem sokkal később ismét büntetőrúgást végezhetett el, amelyet ezúttal Marius Ștefănescu harcolt ki. Ismét Matei állt a labda mögé, és higgadtan lőtt a hálóba (0–2), így a Sepsi OSK megérdemelten vezetett két góllal. Szünet előtt Mario Rondón kétszer is növelhette volna a vendégek előnyét, viszont előbb kevéssel mellé továbbított, majd Cătălin Straton védett.

A második félidő elején is közel volt a gólszerzéshez Cristiano Bergodi együttese, ám Păun fejesét bravúrral hárította a házigazdák kapusa. A sepsiszentgyörgyi gárda a folytatásban már kihasználta újabb helyzetét, az 52. percben Păun szerzett labdát félpályánál, az ellentámadás végén Pavol Šafranko előkészítéséből Rondón a hálóba gurított (0–3). A hátralévő időben is a vendégek voltak aktívabbak, ennek köszönhetően a 68. percben Ștefănescu elcsípet egy pontatlan felszabadítást, aztán az előkészítését a középen érkező Šafranko gólra váltotta (0–4). A hajrában Păun távoli lövését Straton látványosan hárította, majd a 89. percben Păun kiugratásából a csereként beállt Alexandru Tudorie is feliratkozott a gólszerzők közé (0–5), a Sepsi OSK pedig kiütéses győzelemmel szakította meg négy mérkőzésig tartó vereségsorozatát.

SuperLiga, alapszakasz, 17. forduló: FC Argeș–Sepsi OSK 0–5 (0–2).

Pitești, Nicolae Dobrin Stadion. Vezette: Kovács István (Nagykároly). Argeș: Straton – Latovlevici (Crețu, 31.), Cestor, Dobrosavlevici, Tofan – Alceus, Rajnov (Bertrand, 46.), Șerban (Meza Colli, 46.) – Calcan (Pîrvu, 55.), Garita (Celestine, 63.), Ișfan. Vezetőedző: Marius Croitoru. Sepsi OSK: Niczuly – Niňaj, Bălașa (Ciobotariu, 46.), Tamás, Dumitrescu – Rodríguez (Francisco Júnior, 78.), Păun, Matei – Rondón (Tudorie, 69.), Šafranko (Varga, 70.), Ștefănescu (Bărbuț, 78.). Vezetőedző: Cristiano Bergodi. Gólszerzők: Matei (28. – tizenegyesből, 37. – tizenegyesből), Rondón (52.), Šafranko (68.), Tudorie (89.).

További eredmények: FC Botoșani–FC Voluntari 0–1 (gólszerzők: Damașcan 46.), FC Farul Constanța–Mioveni 2–1 (gsz.: Pitu 28., Moldoveanu 85., illetve Carnat 37.), FC Petrolul–Aradi UTA 2–1 (gsz.: Jair 51. – tizenegyesből, Irobiso 67., illetve Otele 76.).

A táblázat:

1. Farul 12 4 1 32–13 40

2. Rapid 10 2 4 19–11 32

3. CFR 9 1 4 23–14 28

4. Craiova 8 3 4 19–16 27

5. Hermannstadt 7 5 3 19–13 26

6. Petrolul 8 2 7 17–18 26

7. Sepsi OSK 6 4 7 26–14 22

8. FCSB 5 5 4 20–20 20

9. Voluntari 5 5 7 13–17 20

10. Argeș 6 2 9 13–25 20

11. Botoșani 4 7 5 14–21 19

12. Kolozsvár 4 5 7 12–17 17

13. Târgoviște 4 4 7 19–21 16

14. U Craiova 4 4 8 16–18 16

15. Arad 4 4 9 15–23 16

16. Mioveni 1 5 11 10–26 8

A 18. forduló programja: Sepsi OSK–FC Petrolul (péntek, 21 óra), Chindia Târgoviște–FC Farul Constanța (szombat, 17.30 óra), FC Rapid–Universitatea Craiova (szombat, 20.30 óra), Aradi UTA–FC Voluntari (vasárnap, 15.45 óra), Mioveni–Kolozsvári CFR (vasárnap, 18 óra), FC U Craiova–FCSB (vasárnap, 21 óra), Kolozsvári Universitatea–FC Argeș (hétfő, 18 óra), FC Botoșani–FC Hermannstadt (hétfő, 21 óra).