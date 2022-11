NÉPZENE- ÉS NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ. Árusítják a jegyeket a november 11–12-én zajló 32. sepsiszentgyörgyi Népzene- és néptánctalálkozóra. A találkozó egész napos programsorozatát a Sepsi Arénában tartják november 12-én. Egy nappal korábban filmvetítésre, táncelőadásra és táncházba várják az érdeklődőket. A Háromszék Táncegyüttes és a Lajtha László Alapítvány közös rendezvényének kiemelt meghívottja a Duna Művészegyüttes, amely két előadással szerepel a találkozón: november 11-én 19 órától a Makovecz Imre emlékére készült Héttorony című produkciót mutatják be a Tamási Áron Színházban, november 12-én 20 órától a Sepsi Arénába várják a nézőket a Szerelmünk, Kalotaszeg című táncszínházi előadásra. A részletes program elérhető a hte.ro honlapon, jegyek vásárolhatók a központi jegyirodában és a programok helyszínén.

Zene

OPERAÁRIÁK. November 8-án, kedden 18 órától rendkívüli kamarazene-koncertre kerül sor az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Bástya-ház, Olt utca 6. szám). Fellépnek: Diana Sima (szoprán) és George Rizea (zongora). Műsoron: Wofgang Amadeus Mozart-, Vincenzo Bellini-, Pjotr Iljics Csajkovszkij-, Christoph Willibald Gluck-, Giacomo Puccini-, Francesco Cilea-, Charles Gounod-művek. A jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 20 lej.

ZŰRÖS BANDA-KONCERT. Második alkalommal muzsikál Sepsiszentgyörgyön a magyarországi Zűrös Banda, a koncertnek a Szimpla ad otthont november 10-én 19 órától. Az együttes a magyar nép- és világzenei színtér kimagasló zenekarainak tagjaiból verbuválódott. A zenekar tagjai: Básits Branka (ének), Bede Péter (szaxofon), Deáky Márton (szaxofon, klarinét), Babcsán Bence (szaxofon, klarinét), Varga Kornél (gitár), Boros Attila (basszusgitár), Kertész Ákos (dob). Jegyeket a helyszínen lehet váltani az esemény előtt két nappal, ára 35 lej.

Színház

OSONÓ SZÍNHÁZMŰHELY. November 10-én, csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Plugor Sándor Művészeti Líceum Visky Árpád Drámatermében lesz látható az Osonó Színházműhely Nem vagyok, csak mások látnak című, József Attila szövegeiből készült előadása. Rendező: Fazakas Misi, előadja: Mucha Oszkár. A helyek száma korlátozott, helyfoglalás szükséges a

szervezes@osono.ro e-mail-címen.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház november 12-én, szombaton 18 órától a Háromszék Táncstúdióban a Lift című előadását játssza. Rendező-koreográfus: Fehér Ferenc.

A SEPSISZENTGYÖRGYI JEGYIRODA hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház november 8-án, kedden 12 órától az 1 × 1 Királyfi című zenés mesejátékát játssza (rendező: Dávid Péter). Az ötéves kortól ajánlott előadás helyszíne a Cimborák Bábszínház stúdióterme (Szabadság tér 1. szám). Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet.

Tortoma Önképzőkör

November 8-án, kedden 19 órától a baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel Termében A Szent László legenda a középkori Magyar Királyság templomaiban címmel dr. Jánó Mihály művészettörténész (Sepsiszentgyörgy) tart vetített képes előadást, és megnyitják a Szent László alakja a székelyföldi falképeken című kiállítást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * Ősz a Csíki-medencében – a természetbarát riportban Zsigmond Enikő geológus elvezet az Északi-Hargita egyetlen tőzeglápjához, az Ördög-tóhoz, majd megismerhetik egy elköltöztetett alcsíki falu, Lázárfalva történetét. * Állatbarátok Bekecsalján – egy marosvásárhelyi születésű fiatal pár többéves hollandiai lét után a bekecsaljai Kendőben telepedett le, ahol mind háziállataiknak, mind saját maguknak megfelelő környezetet találtak.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: kedden 16.30-tól Ikarosz (magyarul beszélő), 16.45-től Kardfog kapitány és a mágikus gyémánt (románul beszélő), 18 órától Mrs. Harris Párizsba megy (román feliratos), 18.15-től Ki kutyája vagyok? (román dokumentumfilm), 20.15-tól Amszterdam (román feliratos), 20.30-tól A játszma (román feliratos).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Csíkszentmártonból, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret.

Pályázati felhívás fiataloknak

A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Ifjúsági Iroda #YOUTHfocus szempont! címmel pályázatot hirdet 14–25 év közötti fiataloknak. A témák szorosan kapcsolódnak a médiaműveltség fogalmához, valamint a közösségi és társadalmi kérdésekhez. A következő témákban várnak írásokat: Én a közösségi médiában! Hogyan használom fel a közösségi médiát, hogyan kezelem magam a különböző platformokon? * Kommentháború, avagy mindenki lehet szakértő?! A szabad véleménynyilvánítás árnyoldalai és előnyei. * Lájkolod, hogy önkéntes vagyok? Mi a trendi a közösségi médiában? Az önkéntesség ide tartozik? * Fake news, avagy a (közösségi) médiában megosztott tartalmak és az azok iránti felelősségvállalás. Mit osztok meg én és mit oszt meg nagymama? * Meghallgatnak vagy nem hallgatnak? Részt veszek a közösséget érintő ügyekben? Egyáltalán fontos, hogy hallassam hangom – például választások, városrendezés, események lebonyolítása kapcsán? Meglátásokat, véleményeket írásban várnak (legtöbb 4500 karakter) november 20-ig a következő e-mail-címre: turuloffice@gmail.com. Személyes hangvételű, véleményt formáló, akár esszé jellegű írások is küldhetők, amelyek saját gondolatokat, elképzeléseket, ötleteket mutatnak be a megadott témákhoz kapcsolódva. A legjobb szövegek közül hat megjelenik a Háromszék, a Székely Hírmondó és az Observatorul de Covasna hasábjain, ezen kívül több írást különdíjjal is jutalmaznak. Díjak: publikálás folyamatának biztosítása; különböző könyvjutalmak; F64-es vásárlási utalványok; kulturális és/vagy oktatási eseményen való ingyenes részvétel biztosítása.

Áramszünet

Csernátonban és Albisban november 9-én 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu-dr. Max (telefon: 0267 312 049), Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) 12–18 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.