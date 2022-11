Új keretben mutatta be szakdolgozatát az a 21 végzős egyetemista, aki hallgatói ösztöndíjat kapott Sepsiszentgyörgy önkormányzatától.

Az idén kilencedik alkalommal megszervezett, háromnyelvű (magyar, román és angol) konferenciát ezúttal nem a tanácsteremben, illetve egy egyetemi helyiségben tartották meg, mint az előző években, hanem egy vendéglőben, és szakmabelieket is meghívtak a pályakezdő fiatalok bátorítására, illetve kapcsolatteremtésre. Emellett az előadásokat is csoportosították tudományágak szerint: az orvosi és természettudományok, jog, pszichológia-szociológia, digitalizáció, történelem-filozófia és kultúra terén végzett kutatásaikat ismertették az idén diplomázók, 10 alapképzést végző és 11 mesteris hallgató, akik zömmel erdélyi vagy magyarországi egyetemeken tanultak; előbbiek havi 300, utóbbiak havi 500 lejt kaptak négy hónapon keresztül az önkormányzattól. Erre az ösztöndíjra csak azok pályázhatnak, akiknek vagy a lakhelyük sepsiszentgyörgyi, vagy pedig a témájuk.

A kutatott témák igazán változatosak: bőr-, máj- és pajzsmirigyproblémák megoldása, a gyommagok visszaszorítása, feketeribizli- és salátatermesztési, hasznosítási vizsgálatok, de az európai állatperek, az alkotmánybíráskodás és a lízingszerződés felbontása is képbe került, lélektani és társadalmi nehézségekről, az uzoni kúriákról, az őrkői és az észak-erdélyi cigányokról, a vészkorszak utáni felelősségre vonásról szintén Észak-Erdélyben, a művészeti tömbben pedig a hazai tervezőgrafika alakulástörténetéről, a kelet-európai államszocialista giccsről, a könyvtárak és a Székely Nemzeti Múzeum szerepéről volt szó.

A konferencián Vargha Fruzsina alpolgármester és az ösztöndíjprogramot kezdeményező Zsigmond József tanácstag köszöntötte a jelenlevőket és az online bekapcsolódókat, az előadástömböket Fejér Szilárd biokémikus, Antalka Ágota pszichopedagógiai társtanár, Tóth-Bartos András történész, valamint Bordás Beáta, az EMŰK igazgatója vezette be. A konferencia állófogadással zárult, amelyen kötetlenül is elbeszélgethettek egymással a résztvevők; az igazi haszna azonban az lenne ennek a konferenciának, ha a gyakorlatban is felhasználnák valahogy a dolgozatokban felhalmozott tudást.