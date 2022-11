Hatodik kiadásához érkezett az Arhitectura nevű építészeti szemle, melyet kétévente szervez a Romániai Építészkamara, és amely a Brassó, Kovászna, Hargita, Maros, Szeben és Vâlcea megyei építészek alkotásait mutatja be, illetve versenyezteti. Az idei kiadás rekordszámú résztvevőt jegyzett, a versenyben több háromszéki építész, illetve épület is részt vett.

A Sepsiszentgyörgy főterén látható kiállítás péntek délutáni megnyitóján Cora Dumitrescu építész elmondta, a nyolc kategóriában – lakóházak, középületek és ipari épületek, közterek, épített örökség, belsőépítészet-díszlettervezés, tárgytervezés, meg nem valósult tervek és végzősök szakdolgozatai építészet, várostervezés, belsőépítészet és tereprendezés területén – meghirdetett versenyre 136 tervet neveztek be az építészek, és míg a korábbi építészeti szemléken nem vagy csak elvétve méretkeztek meg háromszéki építészek, idén többen is benyújtottak pályázatot, valamint néhány olyan Sepsiszentgyörgyön megvalósult épülettel is neveztek, amelyeket nem háromszéki építészek terveztek. Az igaz, hogy a díjazottak közt nem szerepel egyetlen ilyen terv sem, de mind Cora Dumitrescu, mind Zsigmond Pál építész nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy a háromszékiek egyáltalán részt vettek a megmérettetésen.

Az Arhitectura.6 kiállítás-verseny több kísérőrendezvényt is felvonultat, amelyek nemcsak a szakmabelieket, hanem a nagyközönséget is párbeszédre hívják az építészettel és az építészetről.

Építészek, partnerek és munkatársaik, a szakmához kapcsolódó szakmai közösségek képviselői mutatják be és vitatják meg ötleteiket és megoldásaikat a kortárs kihívásokra. Így holnap délután építészeti fotókiállításra hívják az érdeklődőket az Isabella Boutique Hotelbe, ahol Török Áron építész bemutatja az általa tervezett épületet is, szerdán filmvetítésre, csütörtökön a Magmában gyerekműhelyre, pénteken újabb filmvetítésre kerül sor. A vándor pannókiállítás a héten tekinthető meg a főtéren, péntektől következő állomására költöztetik.