Bizonytalanság és félelem

Romániában pont az ellenkezője történik: nincs biztos kapaszkodó, folyamatosan felrúgják, módosítják a játékszabályokat, azt is megváltoztatják, ami úgy tűnt, működik. A jelek szerint elképzelés sincsen – illetve a két nagy kormánypártnak ellentétes ötletei vannak – az egyre rosszabb helyzet kezelésére.

Mindennapos viták, egymást túllicitáló nyilatkozatok, ijesztő kiszivárgott hírek – ezek jellemzik a romániai politika mindennapjait. Teljes összevisszaság, amelyből az látszik, tulajdonképpen senki nem tudja, melyik lenne a helyes út, vergődnek a népszerűségi mutatók, az uniós elvárások és a költségvetési korlátok között. Az sem biztos már, ami egy hónapja még annak tűnt.

Emelik a nyugdíjakat januártól – ígérik, de másfél hónappal a határidő előtt még nem tudni mennyivel. Tíz százalékkal, hússzal, huszonöttel? Ismét szembesülnünk kell azzal, hogy a törvények semmit nem érnek, hisz van ugyan jogszabály, amely kimondja, hogy az inflációval arányosan kell növelni az időskori járandóságot, de az a tavalyi áremelkedéseket veszi alapul, tehát öt százalék körüli emelésre kötelez. Ami, lássuk be, édeskevés, hisz az alapélelmiszerek ára a tavalyi kétszerese. A kisnyugdíjasok vagy a minimálbérből élők, akik egy esztendővel ezelőtt is alig tudták fedezni megélhetésüket, most már csodákra kényszerülnek, hogy kijöjjenek kicsinyke pénzükből. A kormány azonban mossa kezeit, az infláció világszinten elszabadult, a háború az oka, no meg az energiaválság, ők semmit nem tehetnek. A szociáldemokraták óvatosak (övék a pénzügyminisztérium), tíz százalék körüli nyugdíjemelést emlegetnek, az államelnök legalább tizenöt százalékot követel, a liberálisok egyik szószólója szerint van fedezet akár huszonöt százalékra is. Kinek hihetünk, és mikor derül ki, hogy nyomorult száz vagy kétszáz lejjel kapnak majd többet azok, akik ma is alig tengetik napjaikat, hisz a kis-, de még az átlagnyugdíjak esetében is elenyésző akár a huszonöt százalékos többlet is, messze nem fedezi a pénz hígulását.

Ha szeptemberben azt hittük, legalább a villany és a gáz ára kiszámítható lesz idén télen, tévedtünk. Hiába számolgattuk, hogy a lakás hőmérsékletének csökkentésével, villanyoltogatással és nagyobb fogyasztású gépeink lekapcsolásával miként tarthatjuk kordában számláinkat, mert kiderült, a kormány máris felrúgni készül az általa kidolgozott szabályokat. Kétszeres lesz a villanyárplafon? Csak a legrászorultabbak kapnak támogatást? Mindenfélét hallani és a hivatalos magyarázat késik. Kit tekintenek egyáltalán rászorultnak? És mennyivel szándékoznak segíteni? Erről senki nem nyilatkozik, és félő, ha valóban módosítanak a jelenlegi rendszeren, akkor megfizethetetlenné válnak a számlák azok számára is, akik három-, de akár négyezer lejt keresnek.

Válság van, nincs kiszámíthatóság, nyoma sincs a biztonságnak, és a román kormány nem enyhíteni próbálja, inkább tetézi a bajt. Hiányoznak a szakértők, kapkodás, összevisszaság, rossz megoldások még rosszabbra váltása jellemzi munkájukat. Nekünk pedig marad az aggodalom és a holnaptól való folyamatos félelem.