A beruházás célja a biomassza előállítása, valamint ennek hőtermelésre való felhasználása: megújuló energiaforrással üzemelő fűtésrendszerrel látják el a Jancsó Benedek-iskolát, a felső elemi iskolát, valamint a sportcsarnokot is. A pályázatnak köszönhetően Gelence eléri azt, hogy az önkormányzathoz tartozó összes középület fűtéshálózata fenntarthatóan, megújuló energiával működjön. A projekt futamideje egy esztendő, jelenleg már a beruházási szakasznál tartanak. A pályázat teljes összege 252 ezer euró, amiből az önrész 15 százalék, az önkormányzatnak mintegy 38 ezer euróval kell hozzájárulnia a beruházások megvalósulásához.

A rendezvény moderátora Mátyus Enikő, a Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetségének (Asimcov) projektmenedzsere volt. Elsőként a házigazda, Ilyés Botond János polgármester köszöntője hangzott el. Elmondása szerint egy lépéssel megelőzték a mostani energiaválságot, Gelence 2017 óta foglalkozik a biomassza-alapú fűtésrendszerrel, két ilyen kazánt üzemeltek be, ezekkel az önkormányzat épületét fűtik. Sokkal hatékonyabbak, mint a hagyományos kazánok, hatvan százalékkal olcsóbb a melegítés, mint ha fával fűtenének. Nemcsak pénzt, hanem energiát is spórolnak, ezek a rendszerek minimális árammennyiséget használnak és rendkívül hatékonyak – hangsúlyozta.

A projektet Sebestyén Tihamér, a Green Energy Klaszter munkatársa, a GoDanuBio projekt keretében működő pályázatfigyelő és -író iroda projektvezetője, egyetemi adjunktus mutatta be vetített képes előadáson. Arra is emlékeztette a jelenlevőket, hogy 2016 és 2019 között, amikor a mintafalu projekt elindult, elhatározták, hogy egy tízéves biomassza fejlesztési stratégiát dolgoznak ki a község számára. 2021-ben adták le támogatási kérésüket a Norvég Alaphoz, amelyet pozitívan bíráltak el. Jelenleg a pályázat kivitelezésének a húsz százalékánál tartanak. Gelencén már létezik egy biomassza-tároló központ, onnan látják el az önkormányzat épületeit, így a községet nem érinti fájdalmasan az energiahordozók áremelkedése. A jövőre nézve céljuk, hogy teljesen önellátóvá váljanak. Ráduly István, Kovászna megye kormánymegbízottja a megye fenntartható fejlődéséről, elsősorban a megújuló energiaforrások felhasználásáról beszélt, arra kérve a gelenceieket, hogy a jó példát adják át a megye többi településének is.

Fejér László Ödön szenátor arról szólt, hogy Gelence és Esztelnek már régi zászlóvivői a megújuló és zöld energia használatának. „Ez a fenntartható jövő záloga: a hatékonyság és a függetlenség. Az, hogy itt újabb három középület – két iskola és egy sportcsarnok – energiaellátását biztosíthatják ezzel az új beruházással, több tényt igazol: hogy a jövőbe tekintenek és a biztonságra, az energiafüggetlenségre, a kiszámíthatóságra alapoznak” – hangoztatta a honatya. Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere a céhes város fenntartható fejlődését mutatta be dióhéjban. Azt is elmondta, hogy az EU helyreállítási alapja jóvoltából 25 digitalizált, napelemmel működő, higiénikus és kártyával nyitható háztartási hulladéktárolót szeretnének beszerezni. Végül Vajda Lajos, az Asimcov ügyvezető igazgatója, a Green Energy Innovatív Biomassza Klaszter elnöke kiemelte, hogy ezzel a pályázattal Gelence eléri a másfél megawattos energiatermelést, bár az önkormányzati épületek energiaellátásához egy megawatt is elégséges. Romániában minden egyes településnek megvan az a lehetősége, hogy a biomassza felhasználásával energiafüggetlenné váljon – hangsúlyozta a klaszter elnöke.