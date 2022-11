Háromszéken sok álom valóra válik – lehetne ez is a tudósítás címe. Vasárnap, a kilencedik Székföldi Magyar Napok első helyszínén, Hidvégen ünnepeltek a helyiek és a szomszédos települések, Erősd és Árapatak magyar ajkú lakói. A rendezvénysorozat célkitűzése, hogy a Háromszéken szórványsorsba kényszerülő magyar közösségek is részesüljenek hagyományaink, magyar kultúránk alkotásaiból.

Az idei Székföldi Magyar Napok keretében Gy. Szabó Béla (1905–1985) fametsző, grafikus emlékkiállításának megnyitójára és régizene-előadásra került sor Hidvégen.

A református templomban ünnepi istentisztelettel kezdődött a IX. Székföldi Magyar Napok. Ferenczy Miklós nyugalmazott esperes prédikációjában kiemelte a hálaadás fontosságát, hiszen mindennap hálásak lehetünk valamiért, különösen egy ilyen ünnepnapon, ahol egy közösség összetartozásáról, magyarságáról tesz tanúbizonyságot. Biztatta a jelenlevőket: vigyázzák az utat, hogy az utánunk következő nemzedékek számára is járható legyen. Ferenczy Miklós, Gy. Szabó Béla fametsző, grafikus hagyatékának gondozója különleges ajándékot, egy tusrajzot adományozott a hidvégi gyülekezetnek, majd megnyitotta a Gy. Szabó Béla: Színek és fények címet viselő emlékkiállítást. Gy. Szabó Bélát főleg fametszőként ismerik a nagyvilágban – mondta –, de rengeteg grafikát, olajképet, rajzot is készített. A hidvégi közösségi házban pasztelleket mutattak be, amelyek bár töredékei csak az életműnek, de az alkotó művészete már ezekből is megismerhető. Gy. Szabó Béla tulajdonképpen földink – tesszük hozzá mi –, mert a népes bitai Szabó família leszármazottja, de mivel mozdonyvezető édesapja Gyulafehérváron telepedett le, később ezt akarta jelezni nevének rövidített iniciáléjával. „Kovászna megyében sok álom valóra válik. 2019-ben kezdtem tervezni, hogy Gy. Szabó Béla munkásságát a gyülekezetnek is bemutassuk, de akkor még csak álomnak tűnt. Ma sor kerülhetett a kiállításmegnyitóra, amiért rendkívül hálás vagyok” – hangsúlyozta köszöntőbeszédében Kristály László Zsolt hidvégi református lelkipásztor. Az ünnepi hangulatot fokozta az Era di Maggio – énekköltészet és hangszeres zene a XVI–XVIII. századból a baróti Kájoni Consort régizene-együttes előadásában.

November 13-án Erősdön folytatják a Székföldi Magyar Napokat – tájékoztatott Kiss Csilla, a minden évben létrejövő rendezvénysorozat főszervezője.