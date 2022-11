Világháborús emlékművet avattak Haralyban

Az avatóünnepség első szónoka Fejér László Ödön szenátor volt. A politikust családi gyökerek kötik Haralyhoz, szülei és nagyszülei itt születtek, a politikus gyermekkorának legszebb éveit töltötte itt. „Amit innen magammal vittem – és igyekszem én is gyerekeimnek és unokáimnak továbbadni –, az, hogy szeretni, tisztelni kell az anyaföldet, tisztelni és ápolni a hagyományainkat, kultúránkat, legyünk büszkék székely mivoltunkra! Ez a nép, amely a történelem során megannyi megpróbáltatáson ment keresztül, mégis itt van, él és élni akar. Itt élünk és így élünk, mi büszke székelyek, konok, kitartó, dolgos emberek vagyunk! Ha valaki tisztel minket, mi is viszonozzuk, de ha bántanak, akkor összezárunk és egy emberként állunk ki közösségünkért. Jelképeink, himnuszunk, hagyományaink napról napra megerősítenek bennünket az együvé tartozásban, ezért különösen örülök, hogy mától itt is lobog ez a csodálatos székely zászló. Köszönet érte! Kívánom, hogy ez a zászló emlékeztessen minket, hogy kik vagyunk, honnan jövünk, és kísérjen el életünk végéig, megerősítve hitünket, népünket.Isten óvja Székelyföldet! Isten óvja a haralyiakat!” – mondotta a honatya.

A téren a plébános megszentelte azt a székely zászlót és zászlórudat, amelyet Fejér László Ödön szenátor adományozott a faluközösségnek. Másodikként Ilyés Botond János, Gelence polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően a haralyi elemi iskolások – Néda Csilla tanítványai – mutatták be ünnepi műsorukat, majd Szőke Barna, a település önkormányzati képviselője szólt az egybegyűltekhez, hangsúlyozva, hogy negyedszázados álom vált valóra, a három tábla már rég elkészült, a negyedikre az utólag azonosított első világháborús hősök nevét vésték fel. Most találtak megértésre a gelencei önkormányzat vezetőségénél, akik támogatták az emlékműállítást. Bereczi István plébános áldása után koszorút helyezett el Ilyés Botond János polgármester, Fejér László Ödön szenátor, Barcza Balázs, Gelence egyik magyarországi testvértelepülése, Várvölgy polgármestere, a helyi RMDSZ, a helyi egyház, a haralyi kisiskolások és a gelencei RMDSZ nőszervezete. Az ünnepség végén Kosztándi Botond kántor vezényletével a résztvevők elénekelték a magyar és a székely himnuszt.