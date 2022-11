A sepsiszentgyörgyi Szimplában koncertezik a Zűrös Banda

Az együttes a magyar nép- és világzenei színtér kimagasló zenekarainak tagjaiból verbuválódott, az alapításban – a tagokat összekötő többéves barátság mellett – leginkább az játszott szerepet, hogy mindannyian rajonganak a magyar és modern balkáni zenéért.

Első lemezük a Fonó Budai Zeneház gondozásában jelent meg 2015 szeptemberében. Piacra kerülése után szinte azonnal, igen erős nemzetközi mezőnyben felkerült a világ legrangosabb világzenei toplistájának, a World Music Charts Europe-nak legjobb albumai közé. Zenéjükben a népzenei témák (magyar, szerb, macedón, bolgár és román dalok) stílushűen szólalnak meg, miközben a ritmusszekció modernebb hangzással támasztja alá a gyönyörű dallamokat.

2021 című második lemezükön már nemcsak népdalfeldolgozások, hanem saját szerzemények is hallhatók. A magyar nyelvű szövegek többségbe kerültek ezen a lemezen, de a zenében természetesen a balkáni vonal is megmaradt. Ez a lemez is WMCE toplistás lett, 2021 szeptemberében a világ 10. legjobb világzenei albumává választották Berlinben.

A zenekar tagjai: Básits Branka – ének; Bede Péter – szaxofon; Deáky Márton – szaxofon, klarinét; Babcsán Bence – szaxofon, klarinét; Varga Kornél – gitár; Boros Attila – basszusgitár; Kertész Ákos – dob. Jegyet elővételben a helyszínen lehet váltani az esemény előtt két nappal, egy jegy ára 35 lej.