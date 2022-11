John Lennon gyilkosa elárulta, miért ölte meg az énekest

Mark David Chapman, aki 1980-ban lelőtte John Lennont New York-i háza előtt, azt mondta a feltételes szabadlábra helyezési bizottságnak, tudta, hogy helytelen volt megölni a The Beatles gitárosát, de „hírnévre vágyott, és gonoszság volt a szívében”.

John Lennon 1977-ben New Yorkban. Fotó: Michael Ochs Archives

John Lennon gyilkosa, Mark David Chapman augusztusban azt mondta annak a bizottságnak, amely 12. alkalommal tagadta meg feltételes szabadlábra helyezését, hogy tudta, mit tesz, de hírnévre vágyott. Elmondása szerint azért döntött úgy, hogy megöli az énekest, mert „nem akart többé senki lenni”. „Nem hibáztatok semmi vagy senki mást, amiért oda jutottam. Tudtam, mit teszek, és tudtam, hogy ez gonosz és helytelen, de annyira akartam a hírnevet, hogy hajlandó voltam mindent odaadni, és kioltani egy emberi életet” – mondta a testületnek a férfi.

Chapman 1980. december 8-án este ölte meg Lennont, amikor ő és felesége, Yoko Ono éppen Upper West Side-i lakásukhoz tartottak. Aznap Lennon autogramot adott Chapmannek és dedikálta a Double Fantasy című albumának egy példányát.

Az énekes és felesége egyébként érdekes szerelmi háromszögben élt May Panggal, vállalatuk asszisztensével. Egy nemrég megjelent dokumentumfilm szerint a nő Lennonék feltétlen bizalmát élvezte, ám a kapcsolatuk 1973-ban szöges fordulatot vett, miután Yoko Ono furcsa ötlettel állt elő. „Yoko besétált az irodámba, és azt mondta: »John és én nem jövünk ki egymással, és tudom, hogy elkezd majd találkozgatni másokkal. Azt akarom, hogy randizz vele, mert pont egy olyan rendes lányra van szüksége, mint te«” – emlékezett vissza a különös kérésre egy új dokumentumfilm, a The Lost Weekend: A Love Story kedvéért May Pang.



Többször is megbánást tanúsított

Mark David Chapman jelenleg húsz évtől életfogytig tartó szabadságvesztését tölti a New York-i Hudson-völgyben található Green Haven büntetés-végrehajtási intézetben. Az évek alatt többször is megbánást tanúsított a feltételes szabadlábra helyezési meghallgatásain.

„Sok embert bántottam, és ha valaki gyűlölni akar, az rendben van, megértem” – fogalmazott ABC News szerint az augusztus 31-i meghallgatáson.

Chapman következő feltételes szabadlábra helyezési bizottság előtti megjelenését 2024 februárjára tűzték ki.