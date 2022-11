Lapunk megkeresésére az elöljáró elmondta, hogy 2020-ban úgy kerültek bele az európai uniós forrásokból finanszírozott országos kataszteri programba, mondhatni, mint légy a tejbe. S bár fontos munkáról van szó, a telekkönyvezés kínkeserves feladatnak bizonyult. A pályázat lebonyolítását elnyerő cég ugyan biztosított embereket, de így is csak több hónapi megfeszített munka árán sikerült a hivatalnak a tulajdonjogot igazoló iratokat begyűjtenie. Minden területet újból felmértek, ehhez az önkormányzat által pár éve vásárolt drónt is használták, és a bel-, illetve a külterületeken is több problémával szembesültek. A külterületeknél komoly kihívást jelentett a birtoklevelek begyűjtése, a telekkönyvi bejegyzések, a hagyatékok utáni helyzetek tisztázása, illetve a zsebszerződésekkel lezajlott tulajdonosváltások kérdése is.

Gyakran találkoztak ugyanakkor szóbeli bejelentés alapján nyilvántartásba vett területekkel. Előkerültek olyan esetek is, amikor a tulajdonosváltás nem volt bejelentve, a telekkönyvbe nem voltak bevezetve a változtatások. Ezek esetében birtoklási jogról szóló okiratot bocsátottak ki, több mint hatszázat. Ez a jogi helyzet ideiglenes, három évig marad fenn, és amennyiben nem támadja meg senki a bíróságon, akkor tulajdonjoggá alakul át. Tavaly október-december között függesztették ki az eredményeket, majd következett az óvások (több mint 700) elbírálása. Mintegy háromezer parcellát kellett újravizsgálniuk, az óvások mintegy kilencven százalékát pozitívan bírálták el.

Végül 6917 telekkönyvről állított ki végzést a kataszteri hivatal, ezeket az önkormányzat szeptemberben kapta kézhez, és nekiláttak a kiosztásnak. Akik lekésték a programot, egy évig még élhetnek az ingyenes telekkönyvezés lehetőségével, de az eljárás bonyolultabb. Az önkormányzat ugyanakkor digitalizálta az egész teleknyilvántartást, számítógépes nyil­vántartási programot vásároltak, mely segítségével pontosan azonosítható térképen a parcella, a határos területek, a tulajdonosok, a telekkönyv száma.

A telekkönyvezés során végzett mérések során kiderült ugyanakkor, hogy a kültelkeknél elég sok esetben „költöztetni” kell a határokat. Az önkormányzat vállalta, hogy a szántókon a község egész területén elvégzi a pontos telekhatárok kijelölését. Bita és Egerpatak környékén ezt már be is fejezték. A kijelölést jövő tavasszal folytatják. A polgármester azt is elmondta, hogy hamarosan összeírják azt a névsort, amely alapján elindítják a még tisztázatlan hagyatéki kérdések rendezését is. Az önkormányzat begyűjti az iratokat és közvetíti ezeket a közjegyzők felé. Ezzel a lehetőséggel két évig lehet élni.