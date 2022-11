A magyar kormány úgy döntött, hogy a friss tojásra és az étkezési burgonyára is kiterjeszti az árstopot az év végéig – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi Kormányinfón.

Gulyás Gergely elmondta: a kormány újra megállapította keddi ülésén, hogy a legnagyobb probléma, amivel a magyar gazdaság küzd, a szankciós infláció. Hozzátette: elég volt csak bejelenteni, hogy az Európai Unió újabb szankciós csomagot készül elfogadni, és a gáz ára jelentősen emelkedett.

Közölte, az energiaárak emelkedése megjelenik az élelmiszerárak növekedésében is. Megjegyezte: amíg újabb szankciók lesznek, addig szankciós infláció is lesz, de a kormány határozott szándéka, hogy a jövő év végére a jelenlegi felére szorítsa le az inflációt. Mint mondta, ezért tartják fenn a rezsicsökkentett árakat az átlagfogyasztásig, a benzinárstopot a lakossági fogyasztók részére, valamint a kis- és közepes vállalkozások számára a kamatstopot, ezek is mérséklik az inflációt.

Hozzátette: ezért döntöttek bizonyos élelmiszerek esetében az árstopról, és most arról, hogy azt kiterjesztik a burgonyára és a friss tojásra is. A döntés szerint a két termék esetében az üzletben, bevásárlóközpontban vagy csomagküldéssel folytatott kereskedelmi tevékenység esetén a bruttó kiskereskedelmi ár a kereskedő által 2022. szeptember 30-án alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb. Közölte: a piacokra nem vonatkozik a szabályozás.

A miniszter jelezte: az intézkedéssel – amely december 31-ig hatályos – az infláció megfékezéséhez szeretnének hozzájárulni. A miniszter elmondta azt is, az intézkedés a tojásnál 25, a burgonyánál 10 százalékkal csökkenti az árat, és összességében 0,1–0,2 százalékkal csökkenti az inflációt. Kérdésre válaszolva elmondta: az intézkedés minden méretű tojásra és a kései burgonyára vonatkozik.