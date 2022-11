Isten akaratát elfogadva, fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy

özv. TÉGLÁS BÉLÁNÉ

BERDE GIZELLA

ny. tanítónő, iskolaigazgató

életének 87. évében

hirtelen elhunyt.

Hálát adva életéért, temetése az unitárius egyház szertartása szerint 2022. november

12-én, szombaton 14 órakor lesz a kálnoki ravatalozóházból az unitárius temetőben.

Részvétfogadás pénteken 18–19, szombaton 13–14 óráig a kálnoki ravatalozóháznál.

Pihenése legyen békés,

emléke áldott.

A gyászoló család

1797

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kászonjakabfalvi

születésű sepsiszentgyörgyi

TODORÁN LAJOS

77 éves korában hosszú

betegség után elhunyt.

Temetése 2022. november 11-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozójából.

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

4327397

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

születésű

SZOTYORI SÁNDOR

életének 62. évében hosszas betegség után tragikus

hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2022. november

11-én 15 órakor lesz a szemerjai új ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4327396

Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága

Édesanya, Nagymama,

Testvér és Barátnő,

BODOR MÁRIA BLANKA,

a Székely Mikó Kollégium

nyugalmazott fizikatanára

életének 81. évében 2022. november 9-én elhunyt.

„Anyámnak nem gyújtottam gyertyát. A fényt nem lehet megvilágítani.” (Szabó Magda)

Búcsúztatására november 12-én, szombaton 13 órakor a Vártemplomban kerül sor.

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesapa, após, rokon, barát,

BIRÓ IMRE

életének 82. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2022. november 11-én 15 órakor lesz a közös temető ravatalozójától.

Részvétfogadás 14 órától.

A gyászoló család

1117651

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, rokon,

SZABÓ ILONA

(szül. MEZŐSI)

életének 82., özvegységének 13. évében hosszas, de türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2022. november 10-én 14 órakor lesz a családi háztól a bitai temetőben.

Emléke legyen áldott,

nyugodalma csendes.

A gyászoló család

4327392



Részvét

Szomorúan értesültem volt kollégám, BODOR MÁRIA haláláról. Őszinte részvétem és együttérzésem a gyászoló családnak.

Drăgan Mariana

4857/b

Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak volt nyugdíjas pedagógus kollégánk, BODOR MÁRIA fizikatanár elvesztése miatt érzett fájdalmában.

A Székely Mikó Kollégium tantestülete és munkaközössége

1117650



Megemlékezés

Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de jóságod, szereteted örökre velünk marad. Fájó szívvel emlékezünk

id. TURÓCZI ERNŐRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1795

„Büszkén gondolunk rád, édesanyánk, / Ki támogattál minket az életünk során. / Csillogó tekinteted most is kísér az utunkon, / Nekünk

Te vagy a legfényesebb

csillagunk!” Fájó szívvel

emlékezünk TÖRÖK IRÉNRE halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4327386

Nézz rám odaátról, töröld le könnyem, vagy üzenj, hogy jól vagy, ne sirassalak. Otthonra leltél fenn az örök fényben, mégis velem vagy, szívemben hordalak.

Kegyelettel emlékezünk

SZÉKELY VILHELMINÁRA (VILMIKA, szül. TRINFA) halálának második évfordulóján. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Lánya Melinda,

özvegye Vilmos

4327387

Bús temető csendes susogása, / Oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. / Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Minket és mindent, amiért küzdöttél. / A jó Isten áldja drága jó szíved, / Angyalok simogassák dolgos két kezed. / Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, / Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. / Jó lenne újra beszélni veled, / melléd ülni s fogni a kezed. / Elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, / vagy ha a bánat cseppje szemünkben ragyog.

Soha el nem múló

fájdalommal emlékezünk

a zágoni

CSOROGÁN ROZÁLIÁRA (szül. BITAI) halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4327351

Szeretetét szívünkbe zárva gondolunk az egy éve elhunyt BALOGH MÁRTONRA.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4327359

„Temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, aki virágot, mécsest visz kezében, s olyan is, ki bánatot szomorú szívében. Egy éve már, hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van szerető családod. Még fáj, s talán örökre így marad, de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a drága jó édesapára, férjre, testvérre,

nagytatára a kálnoki

id. RÁCZ JÓZSEFRE

halálának első évfordulóján. Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de lelkünkben élsz és örökre ott maradsz.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Halálába soha bele

nem nyugvó

gyászoló szerettei

4327363