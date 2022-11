Hiába derült fény a járvány ideje alatt számos rendszerszintű hibára, és bizonyosodott be, milyen súlyos következményei vannak az alulfinanszírozásnak, a pénzhiány továbbra is rányomja a bélyegét az egészségügyi ellátásra: hosszúak a várólisták, kevés az orvos és asszisztens, a műszerezettségen is van bőven javítanivaló – összegezhető a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzserének helyzetértékelése. András-Nagy Róbert egy sajtótájékoztatón beszélt erről, amelyen az intézmény orvosigazgatója, ápolási igazgatója és a pénzügyi-gazdasági igazgató is megerősítette: több pénzre és a jelenleginél kétszer ekkora személyzetre lenne szükség.

A járóbeteg-ellátás szakorvosi rendelőiben, a laboratóriumi analízisekre, képalkotói vizsgálatokra gyakran hetekig, a keresettebb orvosoknál olykor hónapokig kell várni időpontra, a komputertomográf- és mágnesesrezonancia-vizsgálatokra is jóval a szükséglet alatti a finanszírozás, utóbbi esetében tavaly az elvégzett 1730 mágnesesrezonancia-vizsgálatból az egészségbiztosítási pénztár 500-at térített meg – sorolta a kórházmenedzser. A pénzhiány mellett az orvoshiány miatt is hosszúak a várólisták, ez leginkább a kórházhoz csatolt egységként működő poli­klinikán érzékelhető, mivel ugyanazok a szakorvosok dolgoznak az osztályon, ügyeleteznek és válaszolnak sürgősségi hívásokra. A beteg ebből azt érzékeli, hogy ha elmegy a panaszával a családorvoshoz, aki adott esetben elküldi szakorvosi vizsgálatra, onnan laboratóriumi analízisekre megy tovább, de nem az orvos jegyzi elő a digitális rendszerben a pácienst, hanem a beteg kér időpontot, ami néha több hét vagy több hónap várakozást jelent.

András-Nagy Róbert hangsúlyozta, az intenzív terápia kulcsfontosságú egy kórház életében, ezért az orvoshiány itt a legsúlyosabb, mivel az orvosokat más osztályokon is igénybe veszik, a sebészeten, illetve bármilyen szakterületen, ahol altatásra van szükség, az aneszteziológust még mágnesesrezonancia-vizsgálatokra is hívják csecsemők, kisgyermekek esetében. Az intenzív osztályon kívül a sebészeten, sürgősségen, onkológián, neurológián a legnagyobb az orvoshiány, de szinte mindenütt elkelne a bővítés, ami az asszisztensekre és az ápolószemélyzetre is vonatkozik, de az adminisztráción is kevesen vannak – szögezte le a menedzser. Akár kétszer ennyi alkalmazottnak is lenne munka bőven, a létszámkeret azonban szabályozott, nyáron pedig zárolták az állásokat, még azok helyére sem lehet alkalmazni, akik gyermeknevelési szabadságra mennek, vagy előre nem látott egészségügyi okokból hosszabb betegszabadságra kényszerülnek – mondotta.

Molnár Enikő ápolási igazgató úgy véli, az asszisztensek, ápolók, betegszállítók, takarítók tekintetében is bővíteni kellene, mert a kórházi osztályok megállás nélkül működnek, folyamatosan kell biztosítani a betegek ellátását, és minden váltásban meg kell lennie a megfelelő szakszemélyzetnek és kisegítőknek. Az ápolási igazgató arra is kitért, a személyzet és a beteg közti kommunikáció terén is van bőven javítanivaló, ami nem része az orvos- és asszisztensképzésnek, ugyanakkor azt tapasztalják, az elmúlt években nem ugyanolyan felkészülten kerülnek ki a fiatalok az asszisztensképzőkből, mint korábban, ezért kezdeményezték egyfajta kórház-akadémia indítását, amelynek első lépéseként letesztelték a kórház 477 asszisztensének szakmai tudását. A kérdések minden szakterületet érintettek, ezért nehéz értékelni az eredményt, mert aki évek óta egy adott szakágban dolgozik, többet tud ezen a téren, mint aki csak a technikumban vagy az egyetemen tanult elméleti szinten bizonyos helyzetekről.

A kórházon belüli kommunikációt erősítené dr. Keresztesi Artúr orvosigazgató, aki idén augusztusban kapott ideiglenes kinevezést erre a tisztségre. A vajdahunyadi származású, Marosvásárhelyen nevelkedett törvényszéki szakorvos Sloboziáról érkezett Háromszékre tavaly áprilisban, Brassóban lakik családjával, egy négyéves kislány édesapja, és hosszú távon szeretne megtelepedni a Cenk alatti városban. Kinevezése éppúgy ideiglenes, mint az október 31-én lejárt mandátum okán a menedzseré, illetve Balogh Éva gazdasági és Molnár Enikő ápolási igazgatóé. A versenyvizsga kiírása a megyei önkormányzat, az intézmény fenntartójának hatáskörébe tartozik, amit hat hónapon belül kell megtennie, addig is csapatként próbálnak helytállni és a lehetőségek szerint mindent megtenni a betegek ellátása érdekében – szögezte le András-Nagy Róbert.