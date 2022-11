Hitelből atomerőművet

Következő írásunk

Hiába derült fény a járvány ideje alatt számos rendszerszintű hibára, és bizonyosodott be, milyen súlyos következményei vannak az alulfinanszírozásnak, a pénzhiány továbbra is rányomja a bélyegét az egészségügyi ellátásra: hosszúak a várólisták, kevés az orvos és asszisztens, a műszerezettségen is van bőven javítanivaló – összegezhető a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzserének helyzetértékelése. András-Nagy Róbert egy sajtótájékoztatón beszélt erről, amelyen az intézmény orvosigazgatója, ápolási igazgatója és a pénzügyi-gazdasági igazgató is megerősítette: több pénzre és a jelenleginél kétszer ekkora személyzetre lenne szükség.