Az első találkozót a projektvezető észt­országi iskola szervezte tavaly ősszel, idén tavasszal Portugáliában tartották a második közös programot. A sepsiszentgyörgyi találkozón az olasz, portugál, észt iskolák képviselői és a házigazdák beszámoltak a pályázatban kitűzött tevékenységek eredményeiről, amelyek célja, hogy minél szorosabb kapcsolatot építsenek ki az iskola és a szülők, a település lakóközössége között. Az Ady-iskola diákjai rajzokban fogalmazták meg a család-iskola-közösség összetartozását, az Állomás negyedi tanintézményben megszervezték a nagyszülők napját, a szülőknek elsősegély-bemutatót tartott a Salvatore Egyesület, tavasszal a lakónegyedben szeretnének takarítani és papírt gyűjteni. Az iskola nem csak a tanítás, nevelés helyszíne, hanem olyan helynek is kell lennie, ahol a gyermekek jól érzik magukat, szüleik, nagyszüleik és a lakóközösség is ismeri az ott zajló tevékenységeket, és a jó hangulatért mindenki tesz egy-egy kicsit – vallja Grüman Rozália.

A tanárok irányításával a tanulók kifestették az iskola folyosóit, tervezik szabad könyvespolcok berendezését minden emeleten, ahonnan könyvet lehet kölcsönözni, akár haza is vinni, kifüggesztették a boldogság órarendjét, és a továbbiakban is arra törekszenek, hogy tanítványaik vegyenek részt minél több iskolán kívüli tevékenységben. Programjaikat csapatban szervezik, ezért bevonják az alegységeket is, a Napsugár Óvoda, a kilyéni iskola és óvoda pedagógusai is tagjai a tizenkét fős projektvezető csapatnak.

Az Ady Endre Általános Iskola úgy tartja, az ilyen és hasonló projektek ösztönzően hatnak a diákokra és a tantestületre, hogy a tanórákon kívül is aktívak legyenek, de a tanulmányi eredmények is javulhatnak, ha a gyermekek jókedvvel járnak iskolába.