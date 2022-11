Szombaton benépesülnek a Sepsi Aréna folyosói kézművesekkel, nemez- és fotókiállítás várja az érdeklődőket, a Zenedoboz teremben a gyermekeknek kínálnak foglalkozásokat, szakmai előadásokra is hívogatják a közönséget, miközben a nagyszínpadon gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok, népzenei együttesek, hagyományőrzők váltják egymást. A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes és a Lajtha László Alapítvány közös szervezésében rendezett 32. Népzene- és néptánctalálkozó első napján, pénteken a Tamási Áron Színházban a budapesti Duna Művészegyüttes hangol rá a programokra a Makovecz Imre emlékére, Juhász Zsolt által rendezett Héttorony című táncszínházi előadással.

Minél több korosztályhoz és a helyi, valamint tágabb közösség minél szélesebb rétegeihez kívánja eljuttatni népi kultúránk értékeit a Háromszék Táncegyüttes a Lajtha László Alapítvánnyal közösen szervezett találkozón, amelynek megvalósítását támogatta a helyi és a háromszéki önkormányzat, a rendezvény költségvetésének egy részét a szervezők pályázatok útján teremtették elő. A találkozóra várnak Háromszéken kívülről is érdeklődőket, akiknek a népzene, a néptánc, a dalkincs, a hagyományos mesterségek megismerése, a népi kultúra jelenlegi művelőivel, továbbéltetőivel történő személyes találkozás fontos. Ebből a megközelítésből állították össze a találkozó kétnapos programját – ismertette Virág Endre, az együttes igazgatója és Ivácson László művészeti vezető. Utóbbinak köszönhető, hogy ő maga is gyergyóvidéki lévén, jól ismeri az ottani hagyományokat és azokat a hagyományőrzőket, akik még tudják, illetve felelevenítették a régi muzsikát és táncokat, ezért a moldvai Dumbrăveni és Külsőrekecsin moldvai csángó hagyományőrzői mellett a gyergyóremeteiek és a gyergyóditróiak is gazdagítják a szombati gálaműsort.

Két premierbemutatóra is sor kerül: péntek délután a Háromszék Táncstúdióban mutatják be a Kallós Zoltán néprajzkutatóról készült Válaszúti hegy aljába’ című portréfilmet, szombat délben a Sepsi Arénában veheti a közönség első alkalommal kézbe Könczei Csongor A romániai magyar néptáncmozgalom története című kiadványát. A gyermekeket szinte egész napos foglalkozásra várják a Zenedoboz teremben, a Magyar Népzenészek Egyesülete HangŐrző sorozatának kisfilmjeit délután vetítik a konferen­ciateremben, ahol napközben több szakmai előadás is elhangzik.

A nagyszínpadon szombat délelőtt tartják az aprók gáláját, déli harangszókor Paár Julcsi interaktív mesekoncertjére várják a gyermekeket, utána fiatalok néptánc­csoportjai lépnek színpadra, délután a Romániai Magyar Néptánc Egyesület néptánctudástárában oktatóként szereplők közül néhányan mutatnak be rövid egyéni programokat. A nagyszínpad további három kiemelt eseménye: a hagyományőrzők gálája gyergyóvidéki és moldvai hagyományőrzőkkel és a Háromszék Táncegyüttes közreműködésével, a Rendek között, vonók mögött – népzenész sorsok a XXI. századból népzenei koncert, a Duna Művészegyüttes Szerelmünk, Kalotaszeg című, Juhász Zsolt rendezésében összeállított táncszínházi előadása.

Pénteken a Tamási Áron Színház előcsarnokában, szombat este a Sepsi Arénában várják a táncház barátait, muzsikálnak: a Heveder banda, a Folker együttes, a Finom zenekar, kolozsvári zenészek. (A részletes program olvasható a Háromszék Táncegyüttes közösségi oldalán, illetve a hte.ro internetes felületen.)