Dan Cărbunaru kormányszóvivő szerint a munkaerőhiánnyal küszködő helyi hatóságok kérték ezt, így a köztisztasági és közterület-fenntartással foglalkozó szolgálatoknál 533, kórházakban és iskolákban 207, a társadalomvédelmi rendszerben 128 munkahelyet fognak meghirdetni. Hozzátette: betöltésükkel illeszkednek a már jóváhagyott személyzeti kiadások keretei közé. Múlt héten a mezőgazdasági minisztérium igényelte 477 állás betöltését, a munkaügyi tárca 70-et kért, az Igazságügyi Felügyelet hetet, a környezetvédelmi minisztérium 17-et, a szállításügy 30-at, az állategészségügy 40-et, de alkalmazhat a parlament is, a kormány néhány intézményénél pedig összesen több tucatnyi új állást is létrehoztak. (Agerpres/Adevărul)

MEGADÓZTATNÁK A BORRAVALÓT IS. A mikrovállalkozások és részmunkaidős munkaerőt foglalkoztató cégek adóterheinek emelése után a pincérekre is szemet vetett a kormány: a képviselőház költségvetési bizottságában már megszavazták azt a törvénytervezetet, amely tízszázalékos adót vet ki a borravalóra. Bogdan Huțucă bizottsági elnök szerint rendkívül egyszerű lesz az eljárás: az ügyfél kiválasztja, hogy mekkora borravalót szeretne fizetni, és a számlán jelzi a százalékos értéket vagy az abszolút összeget, amit a vendéglő a pénztári nyugtára is külön felvezet. A cég felel a beszedett borravaló teljes körű elosztásáról az alkalmazottak között, a befizetés időpontjában pedig a tízszázalékos adót visszatartja és az állami költségvetésbe utalja. A munkavállalónak tehát nem lesz semmilyen többletfeladata, csak át kell adnia a számlát az ügyfélnek – magyarázta. A borravalót készpénzzel és bankkártyával is lehet fizetni; a készülő jogszabály azt is rögzíti, hogy az adóhatóság nem tekintheti bér jellegű jövedelemnek, és a vállalatok sem könyvelhetik el költségként. A jogszabály akkor lép érvénybe, ha azt a képviselőház plénuma is megszavazza. (Transtelex)

EURÓMILLIÁRDOKAT KÜLDENEK HAZA. Az ukrajnai háború okozta gazdasági és megélhetési gondok ellenére is jobban ment a soruk az idei év első hónapjaiban a Nyugat-Európában dolgozó román állampolgároknak, mint a tavalyi év hasonló időszakában: a legfrissebb kimutatások szerint több mint négymilliárd eurót utaltak haza a rokonoknak, míg tavaly augusztus végéig „csupán” 3,8 milliárdot. Az első helyért komoly vetélkedés zajlott Nagy-Britannia és Németország között, de végül előbbi győzött. Ami nem csoda, hiszen 539 ezer romániai él a szigetországban, az indiaiak, a lengyelek és a pakisztániak után ők alkotják a negyedik legnagyobb közösséget. És ezek csak a hivatalos adatok, ottani honfitársaink száma az egymilliót is súrolhatja. Így aztán nem csoda, hogy az idei év első nyolc hónapjában 897 millió eurót utaltak haza, míg Németországból 796 millió jött ugyanezen az úton. Nőtt a Spanyolországból és Olaszországból hazautalt pénz mennyisége is, ami a száguldó infláció és az alacsony jövedelmek közepette nagyon jól jön, hiszen segít fenntartani az életszínvonalat és szinten tartja a fogyasztást is – ezt bizonyítja, hogy utóbbi alig csökkent az utóbbi hónapokban. (Főtér)