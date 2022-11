Hat és fél évtized Napsugár

A találkozó nyitányaként a lap munkatársa, Sikó-Barabási Eszter író egy mókás történetét olvasta fel, majd Tomos Tünde illusztrátorral, Dimény-Haszmann Orsolya, az új néprajzi rovat vezetőjével, valamint Karda Zenkő illusztrátorral arról beszéltek az érdeklődőknek, miként kerültek kapcsolatba a Szivárvánnyal, de szó esett a munkájuk során adódó kihívásokról és feladatokról egyaránt. Dimény-Haszmann Orsolya kiemelte, fontosnak tartja, hogy a gyermekekkel megismertesse, milyen összhangban éltek a természettel a régi emberek. Tomos Tündének a korábbi főszerkesztő, Zsigmond Emese jóvoltából adódott lehetősége arra, hogy kipróbálhassa magát illusztrátorként is. Karda Zenkő a kicsiknek és a felnőtteknek szánt rajzok közti különbségekről is beszélt, s rámutatott, minden helyzetben próbálja önmagát adni, egy-egy adott szöveget pedig saját rajzai, illusztrációi által szeretne tovább mesélni.

László Noémi úgy vélte, a Napsugár többek között annak is köszönheti, hogy már a 65. születésnapját ünnepli, hogy nem csak egy lap, hanem egy műhely is, Sikó-Barabási Eszter pedig úgy látja, a szerkesztőség tagjait, munkatársait „láthatatlan, de annál fényesebb” szálak fűzik össze. A főszerkesztő megjegyezte, ezek a szálak mindazokat összekapcsolják, akiknek nem mindegy, hogy milyen lesz a Napsugár, illetve a Szivárvány gyermeklapok sorsa; összekötik a munkatársakat a lapot olvasó gyermekekkel, illetve gyermeki közösségeket is egymással. Elhangzott továbbá: a Napsugár a Kárpát-medence legnagyobb példányszámú folyóirata, ez pedig azoknak a gyermekeknek és pedagógusoknak köszönhető, akik Erdély-szerte hónapról hónapra megvásárolják és elolvassák a lapot.