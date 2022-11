Ifjúsági házzal gyarapodott Szentivánlaborfalva

Kívül-belül megújult Szentivánlaborfalván az egykori tűzoltószertár épülete, az igen rossz állapotban lévő ingatlant a helyi fiatalok számára újíttatta fel Uzon község önkormányzata, a szükséges bútorzat és más használati tárgyak, kellékek beszerzéséhez pedig a megyei tanács is hozzájárult. Amint Bordás Enikő polgármester beszédében kiemelte, az önkormányzat feladatának tekinti a települések épített örökségét megőrizni és megmenteni az enyészettől, hogy azokat élettel, tevékenységek töltsék meg. Az egykori tűzoltószertár elhanyagolt épületére idén nyáron került sor, az önkormányzat alkalmazottai kijavították a tetőszerkezetet, kicserélték a cserepeket, a falakat kívül-belül újrameszelték, ajtókat, ablakokat cseréltek, megújult a villanyhálózat, illetve egy mosdót is kialakítottak, s azt a víz- és szennyvízhálózatra csatlakoztatták. Úgy fogalmazott, a szentivánlaborfalvi fiatalok közösségépítő munkájuk által érdemelték ki az ifjúsági házat, és arra kérte őket, viseljék gondját új otthonuknak, maradjanak továbbra is aktívak.

Jakab István Barna, a megyei önkormányzat alelnöke felidézte, másfél évvel ezelőtt kollégáival körbejárták Háromszéket, fiatalokkal találkoztak, így derült fény arra, hogy a falvak ifjúsága gyakran megfelelő helyiség hiányában nem tud közösen időt eltölteni. A visszajelzések hatására megszületett az a program, amely révén ifjúsági terek létesítéséhez nyújt anyagi támogatást Kovászna megye tanácsa. A szentivánlaborfalvi immár a hetedik hasonló ingatlan – mutatott rá.

Uzon község önkormányzata még 2004-ben határozott arról, hogy a településein található, rossz állapotban lévő középületeket lassan felújítja – idézte fel Ráduly István kormánymegbízott, korábbi polgármester. Úgy vélte, a megújult épület méltó arra, hogy ott a fiatalok fészket verjenek és tevékenykedjenek, de akár arra is, hogy vendégül lássanak más ifjúsági szervezeteket.

A SZI@ ifjúsági szervezet elnöke, Pakuci Tamás lapunk érdeklődésére elmondta, a fiatalokat célzó sokrétű programok, sport- és kulturális tevékenységek mellett egy éve néptáncoktatással is bővült a kínálatuk. Buzogány-Csoma István helyi unitárius lelkésszel színdarabokat tanulnak be, bálokat szerveznek, és büszkék arra is, hogy a nyári falunapok sikernek örvendtek, közel négyezer látogatót fogadtak. A 2011-ben alakult ifjúsági szervezetet idén tavasszal egyesületként is bejegyezték.