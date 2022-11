Két háromszéki karnagy is átvehette a Romániai Magyar Dalosszövetség díját szombaton Kolozsváron a szövetség éves közgyűlésén. Az ünnepélyes díjátadást követően az In memoriam Kodály Zoltán kórushangversenyen a fellépők között ott volt a Vox Humana kamarakórus és a Székely Mikó Kollégium diákkórusa is.