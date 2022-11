Jelenleg nyolc vállalkozás működik a szépmezői ipari parkban, négy munkaponton további építkezések folynak, az elkövetkező időszakban három új beruházó érkezését várják. A gazdasági nehézségek ugyanakkor a létesítményre is kihatottak, több bérleti szerződést kénytelenek voltak felbontani, de a kiesőket sikerült újakkal pótolni. Az infrastruktúra terén is történtek előrelépések, egyebek mellett növelték az elektromos hálózat kapacitását, jövőre pedig, ha minden jól megy, a park további részeit is közművesítik – számolt be lapunknak a létesítmény korábbi vezetője, Miklós Zoltán parlamenti képviselő.

Miklós Zoltán, aki jelenleg is aktívan részt vesz az ipari park fejlesztésében, felidézte, hogy az elmúlt időszakban elkészült az AKSD Románia egészségügyihulladék-sterilizáló és az Agro Electrosistems villanypásztorokat előállító kisüzeme, mindkettő működik. Emellett a sepsiszentgyörgyi Baumeister építkezési vállalat is beüzemelte beton-előállító egységét, hamarosan megkezdik egy csarnok felépítését is. Szintén működik a korábban már megtelepedett Sebago Mob bútorgyártó vállalat, de épül a Közüzemek új székháza is. Utóbbi mellett található az az önkormányzat által létrehozott hétszáz négyzetméteres ipari csarnok, amelyet hamarosan bérbe vesz a parkot működtető vállalat. A létesítmény irodaépületével egyidőben, pályázati forrásokból épült csarnokban két németországi vállalkozás telepedett meg, egyikük, a Rauschert ipari kerámiákat gyárt, a másik vasazatokat. Az ipari parknak a főút melletti részén épül az Euro Trade magyarországi vállalat kamionszerviz-telepe. A szintén már korábban megtelepedett Biofarm mezőgazdasági vállalkozás a megvásárolt öt volt istállóépületből egyet felújított, és nekiláttak a második rendbetételének is. A Lucretia Schooner kézműves söröket gyártó vállalatnál is zajlik a termelés.

A honatya ugyanakkor elmondta, hogy kénytelenek voltak pár szerződést felbontani. A legfájóbb ezek közül a marhavágóhíd és húsfeldolgozó. A beruházó zabolai Cultivo Kft. kénytelen volt elállni az elképzeléstől, mivel az építőanyagok drágulása következtében az eredetileg becsült költségek vállalhatatlanná váltak. Egy sepsiszentgyörgyi fémmegmunkáló vállalattal is szerződést bontottak, visszalépett továbbá az a vállalkozás is, amely áfonyapréselő üzemet nyitott volna, illetve egy szállítmányozási cég. Ugyancsak szerződésbontás lett a vége együttműködésüknek a hajódarukat gyártó norvégiai Red Rock Marine AS romániai leányvállalatával is. Ebben az esetben az anyavállalatot egy angol cég vásárolta meg, amely nagyjából fel is számolta azt, így lefújták a szépmezői beruházást is.

A kiesett ügyfeleket sikerült újakkal pótolni. Egy sepsiszentgyörgyi vállalakozás egy kisebb húsfeldolgozó üzemet tervez létrehozni, beköltözési szándéknyilatkozatok érkeztek ugyanakkor egy napelemeket gyártó moldovai cégtől, valamint egy szellőzőrendszereket gyártó vállalkozástól is.

Ami az ipari park felszereltségét illeti, sikerült növelni az elektromos hálózat kapacitását, bővítették a gázhálózatot is. Ebben a hónapban zárul a park belső úthálózatának, illetve az érintett területek közműhálózatának bővítését célzó közbeszerzés. Lapunk kérdésére, hogy a park területén lévő egykori istállóépületekkel mi történt, Miklós Zoltán elmondta: ezek közül hat volt olyan állapotban, hogy használni tudják, ezeket a Biofarm, valamint a Sebago Mob vette át, a többi egy részét már lebontotta a villanypásztorokat gyártó vállalat, a maradékot pedig az önkormányzat vagy a parkot működtető Sepsi Ipar Kft. fogja lebontani.