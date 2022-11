Előző írásunk

Jelenleg nyolc vállalkozás működik a szépmezői ipari parkban, négy munkaponton további építkezések folynak, az elkövetkező időszakban három új beruházó érkezését várják. A gazdasági nehézségek ugyanakkor a létesítményre is kihatottak, több bérleti szerződést kénytelenek voltak felbontani, de a kiesőket sikerült újakkal pótolni. Az infrastruktúra terén is történtek előrelépések, egyebek mellett növelték az elektromos hálózat kapacitását, jövőre pedig, ha minden jól megy, a park további részeit is közművesítik – számolt be lapunknak a létesítmény korábbi vezetője, Miklós Zoltán parlamenti képviselő.