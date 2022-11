Javában folynak a tárgyalások a vidombáki repülőtér vezetői és a légitársaságok, illetve utazásszervező cégek között. A bizbrasov.ro portál értesülései szerint egy bukaresti turisztikai iroda már be is jelentette, hogy 2023. június 17-én járata indul Brassóból a törökországi Antalyába. A repülőteret Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök szerint június 15-én nyitják meg.

A rendszeres járatok beindításában leginkább a magyar Wizz Air társaság érdekelt, ők 15 célállomást ajánlottak – köztük Tel-Avivot, Münchent, Rómát, Milánót és Londont –, de a reptér igazgatója, Alexandru Anghel szerint nem mindegyik fog rögtön a nyitáskor elindulni. Ő maga azt látja valószínűnek, hogy az első vidombáki járat Tel-Avivba megy majd, mert óriási az érdeklődés mindkét részről. Vannak más célpontok is Német-, Olasz-, Francia- és Spanyolországban, illetve az Egyesült Királyságban, a legbiztosabbnak azonban egyelőre a bécsi járat tűnik, amelyet az Austrian Airlines működtetne. Adrian Veștea szerint chișinăui járat is lesz (a moldovai HiSky és Fly One is érdeklődik), és tárgyalnak a román Tarom, a német Lufthansa és az ír Ryan Air légitársaságokkal is.

„Ahhoz azonban, hogy június 15-én valóban felszálljon az első járat Vidombákon, március 8-án mindennel készen kell lennünk” – figyelmeztetett Alexandru Anghel, aki szerint a kézzelfogható dolgok terén jól haladnak, a papírozás azonban meglehetősen nehézkes. Eddig a jelzőfények ellenőrzésére végeztek repüléseket, decemberben kerül sor az első tesztrepülésre, amelyet januárban továbbiak követnek majd; ezek célja a többi eljárás ellenőrzése. A személyzet felkészítése három hónapot vesz igénybe – eddig azért nem alkalmaztak, mert még nem volt feladatuk –, bizonyos szolgáltatásokat pedig külső cégekre bíznak majd.

A légikikötő átadását eredetileg most novemberre tervezték, de ezt a határidőt sem sikerült tartani, többek között azért, mert a navigációs rendszer később érkezik a vártnál, és beüzemeléséhez is időre van szükség. (demeter)