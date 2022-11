A polgármesteri hivatal már be is nyújtotta a pályázatot, a fejlesztési minisztérium honlapján a benyújtott pályázatok közt a 233. helyen szerepelnek. Amennyiben kérésük kedvező elbírálásban részesül, a fürdőváros két zöldövezetét – a központi és a vajnafalvi parkot – 27 különböző típusú, internetezést biztosító, wifi- és USB-csatlakozási lehetőséggel ellátott okospaddal, illetve 15 okoskukával szerelik fel. Emellett a központi parkban egy okos szökőkutat is létesítenek. Az önkormányzat e beruházással jobb körülményeket kíván biztosítani a szabadidő eltöltésére a közterületeken mind a helybeliek, mind a gyógykezelésre érkező fürdővendégek, turisták számára. A projekt értéke 389 301,14 euró (1 916 412,72 lej).