Nyugdíj- és béremelésről tárgyalnak

Marius Budăi munkaügyi miniszter tegnap kijelentette, hogy 2023. január elsejétől nőnek a nyugdíjak, az emelés mértékéről a kormánykoalícióban döntenek. A tárcavezető szerint napirenden van a minimálbér összegének megvitatása is.

A munkaügyi miniszter közlése szerint a kormánykoalícióban „az utóbbi időben” 15 százalékos nyugdíjemelésről tárgyaltak; az általános nyugdíjpontemelés mellett differenciált emelést terveznek a kiszolgáltatott kategóriák számára. A parlamentben nyilatkozó miniszter azonban nem kívánt konkrét összegről beszélni az újságíróknak. A munkaügyi minisztert Mugur Isărescu jegybanki kormányzó kijelentésére is reagáltatták, aki szerint a gazdasági egyensúly megőrzéséért a nyugdíjemelésnek 15 százalékosnál kisebbnek kell lennie. Budăi azt felelte, válságos időkben „kötelesség” a társadalmi szolidaritás és a kiszolgáltatottak támogatása.

Marius Budăi azt is elmondta, szeretné, ha január elsejétől 3000 lejre növekedne a minimálbér, amelynek összegéből 200 lej adómentes lenne. Közlése szerint a végleges döntést a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőivel folytatott tárgyalások után hozzák meg a koalícióban. A tárcavezető elmondta, a munkáltatók, a szakszervezetek és a kormány képviselőit tömörítő érdekegyeztető tanács szerdai ülésén a minimálbér összege lesz az egyetlen napirendi pont. A 200 lejes adómentes bértöbbletet, amely eddig opcionális volt a munkáltatók számára, a tervek szerint a 3000 lejes minimálbér részévé teszik, és továbbra is adómentes marad – tette hozzá. Arról is beszámolt, hogy 130 ezer alkalmazott fizetését emelték meg a munkaadóik az adómentes 200 lejjel.

A háromoldalú érdekegyeztető tanács összehívását a miniszterelnök is bejelentette. Nicolae Ciucă azt mondta, a szerdára tervezett tanácskozás témája az országos minimálbér lesz.