Elismerte a belügyminisztérium, hogy követték Izsák Balázst

A belügyminisztériumnak címzett beadványát és a rendőrségtől kapott választ, valamint az ezekhez kapcsolódó, Izsák Balázs által jegyzett közleményt az SZNT tájékoztatási szolgálata tette közzé. Az SZNT elnöke és munkatársai a székelyek nagy menetelése évfordulóján azon az útvonalon haladva találkoztak az önkormányzatok vezetőivel és helyi véleményformálókkal, amelyen kilenc évvel ezelőtt a Marosszéki Makfalváról szekérkaraván jutott el Háromszékre a nagy menetelés helyszínére.

Mint Izsák Balázs elmondta: a kétnapos útjuk első napján egy rendőrautó és két civil jármű követte az SZNT-sek két autóját. Ha földúton hajtottak be egy településre, követőik is velük tartottak, ha eltévesztették az utat és meg kellett fordulniuk, ezt tették az idegenek is, akiket egyértelműen megfélemlítési szándékkal melléjük szegődött hatósági képviselőknek tekintettek.

Izsák Balázs beadványában arról tájékoztatta a belügyminisztert, hogy az út során a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés részleteiről nyújtott tájékoztatást a polgármestereknek. Egyben magyarázatot kért a hatósági megfélemlítési akció törvényi hátteréről, és azt is megkérdezte, hogy továbbra is bűnügyi jelenségnek tünteti-e fel a közbiztonsági stratégia a székelyföldi autonómiatörekvéseket, amiként ez a 2015–2020 között hatályos dokumentumban szerepelt.

A román rendőrség rövid válaszában közölte, hogy a jelzett rendszámú rendőrkocsiban a székelykeresztúri rendőrség munkatársai követték az SZNT járműveit „megelőző szándékkal”, az a civil jármű pedig, amelynek a rendszámát is közölte az SZNT, nem hozzájuk tartozott. A rendőrség nem tért ki arra, hogy a közrendi stratégia bűnügyi jelenségként tekint-e még az autonómiatörekvésre.

Izsák Balázs közlemé­nyében úgy értelmezte, hogy a nemzeti régiók európai polgári kezdeményezése ügyében több pert is elvesztő román állam nem veszi tudomásul az Európai Bíróság döntéseit, és más, jogállamra nem jellemző eszközökhöz nyúl, hogy a kezdeményezőket a céljaiktól eltántorítsa. Hozzátette: az SZNT arra készül, hogy erről részletes tájékoztatást nyújtson az Európai Unió intézményeinek.