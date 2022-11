Ezúttal többnyire a saját gyűjteményéből teszi közszemlére azokat a tárgyakat, amelyeket még nem mutattak be a közönségnek. Minden időszakos kiállítás három hónapig lesz megtekinthető a nagy kiállítóterem négy asztalán, a jelenlegi, több mint 50 000 darabot számláló gyűjteményből kiállított anyag mellett.

A sorozat első kiállítása – mely péntek óta látogatható – a hajdani női és férfifodrászok munkaeszközeit mutatja be. Két asztalon külön a női fodrász, a másik kettőn pedig a borbély szerszámeszköztára látható: kézi hajvágó gépek, hordozható tükör, borbélykendők, borotvapamacs, habos tál, különféle borotvák, a borotvafenéshez használt kifeszített bőrszíjak stb.

A férfi fodrászműhely általában telt házzal dolgozott. A fodrászatba belépve, a kedves kuncsaft helyet foglalt, és az asztalra kikészített képes lapokat, például Ludas Matyit, Élet és Tudományt stb. olvashatott, amíg sor került rá. A férfi fodrászszalon munkaeszközei a borbélyszékkel kezdődnek, ahol a kuncsaft kényelmesen elhelyezkedett. A 60-as és 80-as években a hajvágás 1,50–2 lejbe, a borotválás 2 lejbe került.

A másik két asztalon ollók, fésűk, sütővasak, dauerhez szükséges, különféle anyagokból készült és hajfürtöt megmintázó „bigyuszok” és sok más kellék sorakozik. A meleg dauerhez használt elektromos búra is jelen van, ahol a nőknek 15–20 percig kellett szenvedniük a forró melegtől hajuk szépségének elnyeréséhez. Egy szép színű női hajvarkocs is megtekinthető az időt mérő korabeli óra alatt.

A Gyűjtemények Háza naponta 8–18 óráig tart nyitva, de előzetes egyeztetés alapján a nap bármelyik órájában látogatható. Belépti díj nincs, a fényképezés, filmezés és tárlatvezetés ingyenes.

Beke Ernő egy nagyon optimista tervet is összeállított a három hónapos kiállítássorozatra, amely szerint 2029-ig 24-féle, saját gyűjteményéből összeállított anyagot mutatna be a látogatóknak. A következő kiállítás 2023. április elsején nyílik a sepsiszentgyörgyi Botos Ferenc ceruzagyűjteményéből. Ha időközben olyan gyűjtő kerül, aki ki szeretné állítani gyűjteményét, a helyiséget átadja neki három hónapra – hangsúlyozta Beke Ernő. Azt is elmondta, hogy a nagy kiállítóterem a továbbiakban is könyvbemutatók, író-olvasó találkozók és egyéb kisebb rendezvények szervezőinek a rendelkezésére áll.