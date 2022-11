Előadás a világban való fuldoklásról

„Az előadás számomra az ellentmondásról szól. Az egész világot jellemző zavarról, ami lényegében az emberben örökösen ott feszülő ellentmondás kitágítása. Mert amit az ösztöneink diktálnak, az ellen a tudatunk folyamatosan dolgozik. A neveltetésünk, a kultúránk, a politika, a média és egész környezetünk arra figyelmeztet, hogy ösztöneinkre hallgatni bűn. De mi van az életösztönnel? Tegyük fel, hogy fuldokolsz, és ahhoz, hogy levegőhöz juss, fel kell áldoznod valamit, ami számodra fontos. Mi lenne az? Te mit tennél meg a túlélésed érdekében?” – teszi fel a kérdéseket Pálffy Tibor, aki másodszor rendez Viripajev-darabot a Tamási Áron Színházban a 2019-ben bemutatott Illúziók után.

Ivan Viripajev kortárs orosz drámaíró, forgatókönyvíró, filmes és színházi rendező, színész, az orosz Új Dráma mozgalom vezéregyénisége. Groteszk hangvételű színpadi műveit Európában számos nyelvre lefordították, és sikerrel játsszák szerte a világon. Viripajev első nagy sikerű, egész művészeti mozgalommá növő drámája az Oxigén, amely húszéves évfordulóját ünnepli idén. A szerző ugyanis egy évvel azután írta, hogy „egy pilóta úgy döntött, repülőgépét az ikertornyokba vezeti” – írják az alkotók az ajánlóban. Annak a pilótának és a hatalmas robbanást követő füstben fuldokló tűzoltónak végső soron ugyanaz a célja – hangzik el az előadásban –, hisz egyik is, másik is az oxigént keresi a tüdejével. Csak amíg az egyik a füsttől fuldoklik, a másik a világot irányító igazságtalanságtól...

„Ebbe az igazságtalansággal átitatott, olykor valóban fullasztó levegőbe születtünk bele. Ebben nőttünk fel. És ebben dolgozunk most is, amikor létrehozzuk ezt az előadást, amely egyfajta felmentés a bűneink alól. Mert azért, hogy levegőt kapjunk, néha igenis áthágunk bizonyos szabályokat. Az Oxigén pedig azt a választ adja erre, hogy ez így van rendben, hogy a bűn elkövetése elkerülhetetlen” – nyilatkozta Korodi Janka, aki nemcsak színészként, hanem vj-ként is bemutatkozik az előadásban. Kónya-Ütő Bence színművész ugyanígy nemcsak előadó, hanem az új produkció dj-je és zeneszerzője is. Az Oxigén tehát egy koncert, melynek alkotói arra keresik a választ, hogy mitől színház is... És arra is, hogy „vajon lehet-e szabadon lélegezni az ősi törvények mentén ebben a zavaros, kettészakított világban?”

Eredetileg ilyen a szöveg, Viripajev tíz tracket írt, amiben strófák és refrének váltogatják egymást, ezek közül pedig egyeseket mondanak, másokat énekelnek a színészek – árulta el lapunknak Deák Katalin, az előadás meghívott dramaturgja. Bevallása szerint éppen az volt a legnagyobb kihívás számára ebben a munkában, hogy sikerüljön egyensúlyban tartani a zenét és a szöveget. Kónya-Ütő Bence zenéje ugyanis végigkíséri a teljes előadást, Rancz András pedig nagyszerű vizuális effektusokat készített a produkcióhoz. Talán ez volt az eddigi legjobb próbafolyamata – mondta még a dramaturg. Hisz nagyszerű volt a csapat, és az különösen tetszett neki, hogy nem voltak túlságosan behatárolva a feladatkörök, mindenki minden jellegű ötletét meghallgatta a rendező, és ezek közül többet be is épített az előadásba.

A bemutató után még november 20-án, 21-én és 29-én látható az Oxigén, mindhárom alkalommal este 7 órától.