Elektromos autók és a biztonság /X/

Az emberi természetből kifolyólag az új dolgokhoz alapvetően bizalmatlanul állunk. Az elektromos autózás még viszonylag új dolognak számít a mindennapok során, érthető tehát, hogy még a legtöbbekben felmerülnek a kételyek ezzel kapcsolatosan. A következő bejegyzésben viszont megpróbálunk tiszta vizet önteni a pohárba és összegezni, hogy milyen biztonsági szinten is vannak az elektromos autók, és hogy mik azok a városi legendák, amiknek nincs, vagy csak nagyon csekély a valóságalapja.

Az autók biztonsága

Annak vizsgálatát, hogy egy autó mennyire biztonságos - az üzemanyag típusától függetlenül -, a Euro NCAP végzi a kontinensünkön. Ennek a vizsgálatnak a során tesztelik, hogy az új autók hogyan teljesítenek a baleseti szituációkban.

A tesztek során figyelembe veszik, hogy milyen hatékony az autó biztonsági öve, hogy egy baleset során mennyire sérül vagy roncsolódik a karosszéria, hogy mennyire működnek magabiztosan a különböző, vezetést segítő eszközök (például a sávelhagyásjelző, az automata vészfék, a blokkolásgátló vagy a menetstabilizáló).

Az elektromos autókba ugyanezeket a rendszereket telepítik, sok esetben pedig a már meglévő rendszereknek a továbbfejlesztett, precízebb verzióját. Ennek köszönhetően elmondhatjuk, hogy az elektromos autók legalább olyan jó biztonsgi felszereltséggel vannak ellátva, mint a belsőégésű társaik.

Akik az autót vezetik

Természetesen egy közlekedési szituációban nemcsak az számít, hogy milyen felszereltséggel vannak ellátva az autók, hanem az is, hogy kik vezetik őket. Egy kipihent és felkészült sofőr nagyobb valószínűséggel fog elkerülni egy potenciális balesetet, mint egy fáradt vagy az autójával éppen csak ismerkedő személy.

Az elektromos autók esetében különösen fontos, hogy az autó birtokosa jól ismerje azt, hiszen ennél a típusnál a gázpedál megnyomásakor azonnal a rendelkezésünkre áll az autó teljes nyomatéka. Ez a tapasztalatlanabb autótulajdonosoknál könnyűszerrel okozhat meglepetést. Számtalan olyan videót lehet találni néhány kattintás alatt az interneten, amiben látható, mit okoz, ha az eddigi lassú induláshoz szokott autósok egyszer megtapasztalják az elektromos autók korlátlanságát.

Gyúlékonyság

Az elektromos autókkal szemben az egyik leggyakrabban felhozott érv az, hogy az akkumulátoraik instabilak, és könnyen meggyulladnak, ha sérülés éri őket. A valóság azonban az, hogy a gyártók kiemelt figyelmet szentelnek annak, hogy az akkumulátor olyan helyre kerüljön, ami egy esetleges baleset során a legkisebb valószínűséggel fog sérülni. Ezenfelül plusz védelemmel is ellátják a cellákat, ami további védelmet nyújt a fizikai behatásoktól. (X)