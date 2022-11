Miért jó választás az úszókapu? /X/

A kiskapu általában nem okoz fejtörést, ám a nagy annál inkább. Hisz nem elég azt eldönteni, hogy egy- vagy kétszárnyú legyen, hanem az sem mindegy, hogy az úszó- vagy a tolókapu mellett döntünk végül.

Miben különbözik az úszó- és a tolókapu?

Mindkét típus igen közkedvelt, így bármelyiket is választjuk, a Nívó egyedi kapuk biztosan nem okoznak majd csalódást. De előbb vegyük sorra a főbb eltéréseket:

* A tolókapu egy talajon fekvő sínen gördül végig, az úszókapunál azonban ez a sín már a szárny aljába van beépítve. Innen adódik a neve is, hisz látványra olyan, mintha nyitás és csukás közben úszna a levegőben.

* A tolókapunál ügyelni kell arra, hogy a sínt mindig tisztán tartsuk, mert a sár, a jég, a hó, vagy az esőzések utáni hordalék akadályozhatja a nyitást.

* Úszókapunál nincs ilyen gond, ugyanis a sín és a görgők is védett helyen vannak, így az időjárási körülmények nem befolyásolják a működését.

* A tolókapun való áthaladás során az autó mindig megdöccen, amikor áthajt a sínen, az úszókapunál viszont nem áll fenn ez a jelenség.

* A tolókapunál a nyílásban a talajnak egyenletesnek kell lennie, hogy a sín rögzíthető legyen, úszókapunál viszont nincs ilyen kritérium, hisz a szárny nem érintkezik a talajjal.

* Az úszókapuk jóval hosszabbak, hiszen található rajtuk egy toldás, ami kiegyensúlyozza és helyén tartja a szárnyat. Ezért itt úgy kell számolni, hogy a teljes méret a körülbelül a kapunyílás másfélszerese lesz.

A kapu esetén is gondosan válasszuk meg az alapanyagot!

Akár a kicsi, akár a nagykapu is készülhet fémből, fából vagy e kettő ötvözéséből. A választás során nem elég csak azt nézni, hogy passzoljon majd a kerítéshez, hanem az is lényeges, hogy vajon mennyi gondot okoz majd a karbantartása.

A fa például korhad, a vas rozsdásodik, így ezekkel rendszeresen lesznek majd teendőink. A fahatású, gondozásmentes fém elemekből készült kapuk azonban nem igényelnek semmiféle utólagos rendbentartást.

A Nívótól rendelhető kapuk például egy speciális festékréteggel vannak bevonva, ami természetes hatást kelt, ugyanakkor ellenáll a csapadéknak, napsugárzásnak és a hőmérséklet ingadozásának egyaránt.

Ne hagyjuk ki a modern megoldásokat sem!

Egy nagykaput – legyen az úszó, toló vagy kétszárnyú – ma már kézzel nyitogatni felesleges időpazarlás. Egy mozgató automatika beszereltetése ugyanis a könnyen kivitelezhető és megfizethető kategóriába tartozik.

Ráadásul nincs is annál kényelmesebb, mint amikor ki sem kell szállni az autóból, mert a kapu gombnyomásra nyílik és csukódik. Természetesen ezt a rendszert is lehet még jobban modernizálni, például az is megoldható, hogy távirányító helyett az okostelefonunkkal vezéreljük a kapunyitó szerkezetet. (X)