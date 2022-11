Kedd este rakéták csapódtak be Lengyelország területén, az ukrán határ mellett. Kijev egyből támadásról, Moszkva provokációról beszélt. Andrzej Duda lengyel elnök tegnap délután kijelentette: semmi sem utal arra, hogy szándékos támadás történt volna Lengyelország ellen.

A lengyelországi Radio Zet kedd este azt közölte, hogy két ember meghalt Lengyelországban, amikor az ukrán határhoz közeli Przewodów városban rakéta csapódott egy gabonaszárítóba. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentős eszkalációnak minősítette azt, hogy Oroszország a NATO-tagállam Lengyelország területére mért rakétacsapást, és intézkedésre sürgette az észak-atlanti szövetséget.

Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke megdöbbentőnek nevezte azokat a lengyel médiajelentéseket, amelyek szerint orosz rakéták csapódtak be lengyel területen és ez emberéletet követelt. Közölte, beszélt Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel, akit az EU teljes egységéről és szolidaritásról biztosított.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, provokációnak minősülnek azok a lengyel médiajelentések, valamint a lengyel hivatalos nyilatkozatok, amelyek szerint orosz rakéták csapódtak volna be lengyel területen, ezek célja elmélyíteni a konfliktust. A védelmi minisztérium szerint a roncsoknak, amelyeket a lengyel médiában bemutattak, semmi közük az orosz fegyverekhez.

Semmi sem utal arra, hogy szándékos támadás lett volna Lengyelországgal szemben a Przewodówban történt robbanás – jelentette ki tegnapi varsói sajtóértekezletén Andrzej Duda lengyel elnök. A biztonságért és védelemért felelős lengyel miniszterekkel folytatott tanácskozást követő, Mateusz Morawiecki kormányfővel közös sajtóértekezleten Duda elmondta: az Ukrajna ellen intézett keddi orosz légicsapások a lengyel határhoz közeli területeket is érték. Érthetőnek nevezte, hogy Ukrajna az orosz rakéták ellen légvédelmi rakétákkal is védekezett. Lényegében ezért a keddi incidensért az orosz fél felelős – tette hozzá. Nincs bizonyíték arra, hogy a rakétát az orosz fél lőtte volna ki, ezzel szemben nagy a valószínűsége, hogy az ukrán légvédelem által használt rakétáról van szó – fejtette ki Andrzej Duda. Lengyelország elnöke elmondta még, hogy az előzetes helyszíni vizsgálat arra utal, hogy a kelet-lengyelországi Przewodówban nem hagyományos robbanás történt, inkább a maradék lőszer gyulladhatott fel a rakéta lezuhanásakor. A helyszínen továbbra is lengyel és amerikai nyomozók dolgoznak – erősítette meg. Andrzej Duda nyugalomra szólította fel a helyi lakosokat annak kapcsán, hogy Lengyelország keleti határa térségében jelenleg fokozott a katonai repülőgépek és a fegyveres erők aktivitása.

Mateusz Morawiecki közölte: a rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy az ukrajnai orosz támadásban az egyik rakétát valóban nagyon szerencsétlen módon lőtték ki, Lengyelország területére csapódott be anélkül, hogy az valamelyik fél szándéka lett volna. A bizonyítékok többsége alapján elmondható, hogy a NATO alapszerződése 4. cikkelye szerinti eljárás ezúttal nem lesz szükséges – közölte Morawiecki. Ez a jogi eszköz azonban továbbra is rendelkezésre áll – fűzte hozzá.

Nincs jel arra, hogy a keddi kelet-lengyelországi robbanás szándékos támadás eredménye lenne, és arra sem, hogy Oroszország katonai offenzívát indítana a NATO ellen – jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár tegnapi sajtónyilatkozatában. Stoltenberg a NATO-tagállamok nagykövetei részvételével tartott rendkívüli tanácskozást követő sajtótájékoztatón elmondta: az előzetes elemzések szerint az incidenst valószínűleg egy ukrán légvédelmi rendszer rakétája okozta, amelyet azért lőttek ki, hogy megvédjék az ukrán területet az orosz cirkálórakétáktól. „Ez nem Ukrajna hibája volt, Oroszország viseli a végső felelősséget, mivel folytatja az Ukrajna elleni illegális háborúját” – hangsúlyozta a főtitkár, hozzátéve, hogy az eset kivizsgálása még folyamatban van, és meg kell várni a végeredményét. Felhívta a figyelmet, hogy a NATO az ukrajnai háború kezdete óta fokozta a készenlétet a szövetség keleti szárnyán. „Oroszországnak abba kell hagynia ezt az értelmetlen háborút, a NATO pedig továbbra is támogatni fogja Ukrajna jogát az önvédelemhez” – jelentette ki Stoltenberg. Közölte továbbá, hogy több szövetséges tagállam is bejelentette, kész növelni a légvédelmi eszközök mennyiségét Ukrajnának.