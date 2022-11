Orbán Viktor: Békét akarunk és tűzszünetet

Most egyetlen dologra kell törekedni, a veszély elhárítására, és egyetlen módon lehet a közvetlen veszélyt elhárítani, tűzszünettel; békét akarunk és tűzszünetet – mondta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke tegnap Belgrádban, ahol Aleksandar Vučić szerb elnökkel és Karl Nehammer osztrák kancellárral egyeztetett, és egyetértési megállapodást írtak alá az együttműködés erősítéséről az illegális migráció elleni küzdelemben.

Közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: kedden lengyel állampolgárok haltak meg, és fontos, hogy kifejezzük az együttérzésünket, és hogy tudatosítsuk magunkban, hogy miután a szomszédban háború van, ezért veszélyben vagyunk. Úgy vélte, veszélyben vagyunk gazdasági értelemben, de fizikai értelemben is. Az, hogy Lengyelország a saját területén vesztett el életeket, jól mutatja, hogy „ha szomszédodban háború van, te sem vagy biztonságban” – fogalmazott. Az pedig, hogy kedden megszűnt az olajellátás keleti irányból Magyarország felé, jól mutatja, hogy a gazdaság is veszélyben van. Hangsúlyozta: ha veszélyben vagy te magad, az állampolgáraid és a gazdaságod, akkor egyetlen dologra kell törekedni, hogy ezt a veszélyt elhárítsd. Ezt egyetlen módon lehet megtenni, tűzszünettel; békét akarunk és tűzszünetet – jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország továbbra is sürgeti, hogy az Európai Unió minél hamarabb tegye lehetővé Szerbia teljes jogú tagságát. Szerbia európai uniós tagsága európai érdek, és sokkal könnyebben tudnának védekezni a migrációval szemben, ha Szerbia is az Európai Unión belül lenne már – tette hozzá. Hangsúlyozta: „tegnap kellett volna felvenni Szerbiát vagy tegnapelőtt, akkor ma könnyebb helyzetben lennénk”. Magyarország súlyánál fogva nem tudja ezt a kérdést dűlőre vinni az Európai Unióban, de szövetséget építhet a bővítést támogató országokkal – mutatott rá. Közölte: 2024 második felében Magyarország adja majd az unió elnökségét, és ha addig nincs siker, akkor abban az időszakban Magyarországon segítheti a folyamatot. Kitért rá: az európai biztonság kulcsországa Szerbia, és amikor Szerbia védi a saját határait, akkor nemcsak magát védi, hanem Magyarországot, Ausztriát és az egész Európai Uniót. Ezért világos, hogy Szerbia európai uniós tagsága európai érdek – magyarázta. Közölte: addig is, amíg ez nem történik meg, egyetlen cél lehet, hogy a védelmi vonalakat minél inkább délre tolják, és Szerbiával, Ausztriával egy közös határvédelmi erőt hozzanak létre. Magyarország az ehhez szükséges személyi állományt és technikai eszközöket azonnal rendelkezésre bocsátja – mondta.

Orbán Viktor úgy látja, a mostani találkozó az egész Balkán számára fontos, mert az egész Balkán szenved a migrációtól. Kijelentette: a migrációt nem menedzselni kell, hanem meg kell állítani, egyetlen esetben nem jönnek a migránsok be az országodba: ha tudják, hogy nem fog sikerülni.