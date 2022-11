Természetfotók hátterében

Mindez sejthető, érzékelhető, kitapintható – ám ami ennél lényegesebb: látható – a legújabb, Transnatura című fotókiállításon is. A napokban a sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Vadászati Múzeumban megnyílt tárlat a természetfotók egyedi gyűjteményét kínálja, harminc olyan fénykép látható, melyeket a megmérettetés zsűrije – mert hát egy versenyről van szó, az immár kilencedik alkalommal megszervezett Transnatura Nemzetközi Természetfotó Pályázatról – megmutatásra érdemesnek tartott. Valójában ennél többről van szó, hiszen a táj- és természetfotósok élénken érdeklődnek e világszínvonalú rendezvény iránt, s ezt a számok is szépen igazolják: tíz országból 64 fotós 355 képet küldött a seregszemlére.

Érdemes hát megtekinteni e Sepsiszentgyörgy kulturális rangját is emelő tárlatot, érdemes gyermekeknek, diákoknak is megmutatni. Akár rendhagyó biológia-, földrajz-, éppenséggel művészetismeret-órák is tarthatók a helyszínen.

A kiállítás megnyitójára eljött az egyik díjazott, a tájfotó kategória első és második helyezettje, a magyarországi végzős diák, Koncz-Bisztricz Tamás. Ő már tizennyolc évesen olyan képeket készít – drónnal és fényképezőgéppel egyaránt, „a természet minden porcikájáról” –, amelyeket nem csak a szakmabéliek követnek (közösségi oldalán például), hanem világszerte ismerik fotóit, 2019-ben ugyanis elnyerte a világ legjobb fiatal természetfotósa címet.

Mi több, az érdeklődők beavatást is nyerhettek a természetfotózás műhelytitkaiba a Vadon Egyesület régi barátja, a vajdasági származású magyarországi Radisics Milán fotográfus (milan.hu) rendhagyó és kitűnő multimédiás előadása révén. Évekkel ezelőtt ő már bemutatta Sepsiszentgyörgyön a tiszavirágzásról, a hortobágyi szürke marhákról, illetve a darazsakról készített sorozatait, ezúttal a vérteskozmai házának udvarába visszajáró, Roxy névre keresztelt rókát követte fényképezőgépével. Karanténban a rókával című fotósorozata első díjat nyert a magyarországi sajtófotó-pályázaton, de azzal világviszonylatban is (Sony World Photography Awards 2022) rendkívüli sikert ért el.

Mint sepsiszentgyörgyi előadásán elmondta, a National Geographic magazin (amely eddig számos fényképét közölte) amerikai szerkesztőségében arra tanították, ne csupán egy szép fotót készítsen, hanem törekedjen arra, hogy valamit mondjon, üzenjen is a képpel. És ez neki mindig sikerül, a látás- és szemléletmódjában egyedi fotográfus képeinek örvendezhettek most a sepsiszentgyörgyiek is.

Radisics Milán mindig keresi az új perspektívákat, ezért kezdett el drónnal is fotózni, tájat és várost egyaránt. Ezáltal ugyanis teljesen új szemszögből fedezhető fel a világ, erről projektjei, kiállításai is tanúskodnak. Elhangzott, hogy a Water.Shapes.Earth projekt során készített, jobbára absztrakt hatású, életterünk pusztítására utaló képek tavasszal Sepsiszentgyörgyön is láthatóak lesznek.

A vadászati múzeumban most bemutatott, illetve levetített fotói, amelyek a róka főhőst, Roxyt, illetve társait ábrázolják, Radisics Milán újabb hosszú, kitartó munkájának eredményeként születtek. Fényképezőgép elé csábítani a rókát, megvilágítani – esetenként három-négy fényforrásból – az este, éjszaka rendszeresen visszatérő állatot, bizony embert kívánó feladat, e fotók elkészítéséhez tapasztalat és lelemény egyaránt szükséges. Radisics Milán fotói nem csupán képileg újszerűek, hanem jelentősek a rókákkal kapcsolatos észlelései is, azok ugyanis viselkedésükre, szokásaikra, az emberhez való viszonyulásukra is rávillantanak.

Árnyalatok sokasága színesíti tehát ezt a rendhagyó természetfotó-kiállítást, mely világunk egyedi keresztmetszetét is mutatja. Eközben a természetfotók hátterében – miként Radisics Milán is kitűnően érzékeltette – ott húzódnak maguk a fotográfusok, eme vizuális keresztmetszet létrehozói. Akik alkotókként azt is példázzák, hogy a képek létrehozásához nem elég csupán a gondolat, hanem szenvedély, tudás is szükséges, s mint minden alkotó folyamat, a természetfotózás is kitartást, alázatot, fáradhatatlanságot kíván. Kitartó, alázatos és fáradhatatlan emberek képekbe tömörített üzenetei láthatóak tehát Sepsiszentgyörgyön…

Borítókép: Radisics Milán egyik emblematikus fotóján Roxy, a vérteskozmai róka látható. Fotó: telex.hu