Baróton ismét vitáztak a közvilágításról

Bán István független tanácstag hozta szóba ismét a közvilágítás órarendjének a kérdését. Mint mondotta, a számok azt mutatják, Barót ennyi pénzből, mint manapság, sosem gazdálkodott, már többször is költségvetést módosítottak, mert az adókból több pénz folyt be, mint számították, a városháza külön erre a célra kért és kapott kormánypénzt, most mégis rövidebb ideig lehet élvezni a közvilágítást, mint régebb. Felszólítja tehát Benedek-Huszár János polgármestert, vonja vissza az önkényesen hozott, a falvak lakóitól reggel és este fél-fél órai közvilágítást megvonó rendelkezését. Ha takarékoskodni kell, ne a falvak népe kárára tegye azt – mondotta.

Kotecz Attila is elmondta: több falusi ember panaszkodott, hogy reggel túl hamar oltják le, illetve este túl későn kapcsolják fel a világítást településén, ezért a rend megváltoztatását kérik.

Benedek-Huszár János válaszában arról beszélt, hogy a költségek mennyire megugrottak. Az idei költségvetésben is annyit szántak a közvilágítás számláira, mint tavaly, de azt az összeget már április közepéig elköltötték, pedig nem pazaroltak. Nincs ellenére, hogy más megoldást találjanak, akár az éjszaka kellős közepén is le lehet a lámpákat oltani, csak akkor balesetveszélyes lesz a közlekedés, valamint „a rosszhiszemű emberek” is kihasználhatják a sötétség nyújtotta előnyöket. Hogy most fél-fel órát lecsippentenek a közvilágításból, amúgy is átmeneti megoldás, mert még idén megújul a villanyhálózat és felszerelik azokat az égőket is, amelyek a jelenlegi felénél kevesebbet fogyasztanak.

Szabó Péter (RMDSZ) arra volt kíváncsi: lehet-e tudni, mennyit spórolt a városháza a rövidített programmal. A polgármester nemmel válaszolt: még csak egy számla érkezett azóta, hogy bevezették az új órarendet, a nyárival pedig nem érdemes összevetni.

Pál Levente (EMSZ) szóvá tette, néha nappal is ég a villany a város utcáin, márpedig két-három eset az egész hónapnyi takarékosság eredményét tönkreteszi. Benedek-Huszár János szerint olyant csak akkor láthatott a tanácstag, amikor a hálózatot javították, mert annak eredményességét másképp nem lehet ellenőrizni, csak ha felgyújtják a lámpákat.

A városvezető felvetette: mondják meg, szavazzák meg nem hivatalos formában, mit tegyen, mert kész azonképp cselekedni. Ám ha nem a spórolás mellett teszik le voksukat, mondják meg, honnan, melyik betervezett beruházástól vegyék el a pénzt.

Kotecz Attila javaslatára a szavazást nem ejtették meg, de abban megegyeztek, a frakciók megvitatják a kérdést, közös álláspontot alakítanak ki, a következő tanácsülésen pedig szavaznak.